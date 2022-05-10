Илон Маск выбрал «преемника» на посту Twitter на случай своей загадочной смерти
Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск выбрал «преемника» на посту главы социальной сети Twitter. Им стал один из популярнейших видеоблогеров англоязычного сегмента YouTube Джимми Дональдсон, более известный под псевдонимом MrBeast.
Все началось с того, что Маск в вышеупомянутом сервисе стал размышлять о своей возможной непредсказуемой и загадочной кончине, после которой он готов оказаться в аду.
Дональдсон, обративший внимание на философские умозаключения миллиардера, спросил, может ли он рассчитывать на акции Twitter после его смерти. Маск же бросил в ответ ёмкое «Ок».
Станет ли миллиардер воспринимать словесную «сделку» всерьез, пока остается загадкой.
Ранее стало известно, по какой причине Маск желает приобрести Coca-Cola.