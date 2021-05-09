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Илон Маск признался в наличии психического заболевания в эфире вечернего шоу

Кирилл Савушкин
9 мая, 2021 20:11
1 мин
Кирилл Савушкин
9 мая, 2021 20:11
1 мин
Aubrey Gemignani / NASA via CNP/Globallookpress
Aubrey Gemignani / NASA via CNP/Globallookpress

Илон Маск, ставший на один вечер ведущим шоу Saturday Night Live на NBC, раскрыл один из источников своего, крайне эпатажного, поведения.

Как признался миллиардер и основатель нескольких технологических компаний, он страдает заболеванием под названием синдром Аспергера.

Данный синдром характеризуется тем, что человек все свое внимание направляет на узкий круг интересов, что зачастую создает сложности в коммуникации с людьми.

«Я переизобрел электроавтомобили и отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы правда думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем?» — приводит слова Маска РБК.

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Илон Маск
Синдром Аспергера
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