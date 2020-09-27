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Илон Маск похвастался своим космическим оперением

Кирилл Савушкин
27 сентября, 2020 13:55
1 мин
Photo
Flickr

Руководитель компании SpaceX Илон Маск представил общественности фотографию корабля SpaceX Starship, собираемого с оперением для первого полета на высоту около 18 километров.

Как гласит подпись бизнесмена в Twitter: «Хвостовое оперение Starship SN8. На следующей неделе носовой обтекатель и носовое оперение. SN9 – в следующем месяце. Первый полет на 15 километров»

Помимо хвоста, оперение также будет установлено на носовом обтекателе. Это делается для того, чтобы помочь ракете вернуться обратно на родную планету.

темы
Илон Маск
SpaceX
ракеты
1 мин