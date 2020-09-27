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Общество
Илон Маск похвастался своим космическим оперением
27 сентября, 2020 13:55
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Flickr
Руководитель компании SpaceX Илон Маск представил общественности фотографию корабля SpaceX Starship, собираемого с оперением для первого полета на высоту около 18 километров.
Как гласит подпись бизнесмена в Twitter: «Хвостовое оперение Starship SN8. На следующей неделе носовой обтекатель и носовое оперение. SN9 – в следующем месяце. Первый полет на 15 километров»
Помимо хвоста, оперение также будет установлено на носовом обтекателе. Это делается для того, чтобы помочь ракете вернуться обратно на родную планету.
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