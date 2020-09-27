Илон Маск похвастался своим космическим оперением

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Руководитель компании SpaceX Илон Маск представил общественности фотографию корабля SpaceX Starship, собираемого с оперением для первого полета на высоту около 18 километров.

Как гласит подпись бизнесмена в Twitter: «Хвостовое оперение Starship SN8. На следующей неделе носовой обтекатель и носовое оперение. SN9 – в следующем месяце. Первый полет на 15 километров»

Помимо хвоста, оперение также будет установлено на носовом обтекателе. Это делается для того, чтобы помочь ракете вернуться обратно на родную планету.