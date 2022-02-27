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Илон Маск открыл доступ к Starlink для Украины
27 февраля, 2022 12:53
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Britta Pedersen/dpa
По просьбе украинского лидера Владимира Зеленского, американский ученый Илон Маск принял решение разрешить Украине доступ к новейшей спутниковой системе Starlink.
«Возможность пользоваться Starlink теперь в полном размере предоставляется Украине. Новые терминалы, необходимые для установки серверов системы, уже направили в эту страну. Отныне глобальная спутниковая система связи будет доступна на всей территории Украины», - приводит ТАСС слова Маска.
Starlink — системный проект глобальной спутниковой, использующаяся для реализации стабильного доступа в глобальную сеть интернет для пользователей во всем мире. Доступ в интернет обеспечивается за счет большого числа малых летательных спутников аппаратов, находящихся на орбите Земли.
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