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IKEA теряет товары и покупателей
15 октября, 2021 19:25
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Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look press
Шведский производитель мебели IKEA оказался втянут в кризис поставок.
Так до августа 2022 года компания намерена сосредоточиться на продаже только линейки самых популярных товаров из-за сбоев в цепочках поставок, сообщает «Bloomberg».
Загруженность портов и дефицит контейнеров для перевозки вызвал кризис во всей розничной торговле. Шведский гигант не стал исключением.
По словам директора компании Inter IKEA, всемирного франчайзера бренда, Джона Абрахамссона Ринга, основная проблема - в поставках из Китая. Поэтому сейчас в основном шведский производитель будет ориентироваться прежде всего на дешевой продукции.
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