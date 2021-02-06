«Икара» вернули с небес на землю: самолет авиакомпании экстренно сел из-за трещины

Общество

Транспортные следователи сообщили об экстренной посадке самолета Embraer-190, принадлежащего авиаперевозчику «Икар».

Причиной стали трещины на лобовом стекле самолета. Рейс следовал из Москвы в Магнитогорск, однако был вынужден прерваться в аэропорту Нижнего Новгорода.

«Около 05:00 Embraer 190 компании «Икар» совершил вынужденную посадку в нижегородском аэропорту 61 пассажир (58 взрослых и трое детей) отправлены другим рейсом в Магнитогорск», — приводят «Известия» сообщения управления СКР на транспорте.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Идет выяснение обстоятельств.