Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

«Икара» вернули с небес на землю: самолет авиакомпании экстренно сел из-за трещины

Кирилл Савушкин
6 февраля, 2021 16:09
1 мин
Кирилл Савушкин
6 февраля, 2021 16:09
1 мин
Photo
Flickr

Транспортные следователи сообщили об экстренной посадке самолета Embraer-190, принадлежащего авиаперевозчику «Икар».

Причиной стали трещины на лобовом стекле самолета. Рейс следовал из Москвы в Магнитогорск, однако был вынужден прерваться в аэропорту Нижнего Новгорода.

«Около 05:00 Embraer 190 компании «Икар» совершил вынужденную посадку в нижегородском аэропорту 61 пассажир (58 взрослых и трое детей) отправлены другим рейсом в Магнитогорск», — приводят «Известия» сообщения управления СКР на транспорте.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Идет выяснение обстоятельств.

Поделиться
ТЕГИ
Самолет
Нижний Новгород
авиакомпания
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!