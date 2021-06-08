Игровой гигант Blizzard презентовал ЛГБТ-логотип. Геймеры не оценили
Компания Blizzard, специализирующаяся на компьютерных играх, обновила логотип в своих соцсетях, раскрасив его в цвета радуги, ставшей символом ЛГБТ-движения. Несмотря на то, что Blizzard - американская компания, этот жест оценили не все фанаты. В комментариях на странице Blizzard в Facebook игроки обвиняют компанию в маркетинговом пиаре, а заодно советуют попробовать сменить логотип на региональных страничках Blizzard на Ближнем Востоке, в России и в Китае - и посмотреть потом на финансовые показатели.
Это всегда выглядит смешно. Но когда вы это делаете, это показывает, что дело не в социальных переменах, а в маркетинге, - написал пользователь, судя по профилю, проживающий где-то в Германии.
Другие пользователи ерничают, что Blizzard постеснялись заменить лого в своих группах для других стран. «Только для ваших логотипов Западного мира? Это правильное предположение? Конечно, не хотелось бы потерять деньги в пандемии... » В настоящий момент комментарии не работают: при попытке зайти на страничку высвечивается сообщение о технической ошибке.
Blizzard - один из крупнейших в мире разработчиков компьютерных игр, штаб-квартира расположена в Калифорнии. Компания выпустила ряд видеоигр, ставших культовыми - Diablo, Warcraft, Overwatch. Самая известная игра от Blizzard - многопользовательская онлайн-вселенная World of Warcraft, которая по праву считается одной из лучших в своем жанре. Кроме того, в 2016 году на широкие экраны вышел фильм «Варкрафт», рассказывающий предысторию войны между орками и людьми.
Весной этого года Blizzard добавила в свой интернет-магазин товары из серии Pride. Это были футболки, посвященные самым популярным играм компании, оформленные в радужных тонах. Однако геймеры обвинили Blizzard в пиаре и назвали все это «радужным капитализмом», поскольку компания не перечисляла доходы от продажи таких футболок в фонды поддержки ЛГБТ.
Большинство игр от компании Blizzard имеют возрастной рейтинг от 12 лет и выше. В последнем обновлении World of Warcraft появился первый в истории онлайн-игр персонаж, сменивший ориентацию: он есть и в российской версии.