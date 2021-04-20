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Игровые новинки для мобильных платформ. Обзор sloti-onlinuus.me

Кирилл Голубев
20 апреля, 2021 17:49
3 мин
Кирилл Голубев
20 апреля, 2021 17:49
3 мин

За последний месяц было выпущено немало новых игр для мобильных платформ iOSи Android, скачать которые можно на официальных маркетплейсах Google Play и App Store. Специалисты портала sloti-onlinuus.me подготовили лучшие обзоры приложений, которые помогут выбрать наиболее достойные предложения. В рейтинг вошли такие игры:

· Project Cars Go;

· Final Fantasy VII: The First Solider;

· Mayan Book;

· Doctor Who: The Lonely Assassins ;

· Dragon Quest Tact;

· Crash Bandicoot: On the Run.

Project Cars Go

Это долгожданная мобильная версия популярного гоночного симулятора от Slightly Mad Studios. Вас ждет множество трасс, которые предстоит преодолеть на раллийных автомобилях. Управление адаптировано под сенсорные экраны. Невероятная графика, есть множество опций и настроек.

Final Fantasy VII: The First Solider

Финальная фантазия VII: Первый солдат — игра в жанре королевской битвы, с невероятно красочной графикой и интересным игровым сюжетом. Ваш персонаж должен пройти множество испытаний и выйти победителем из сражений, уничтожив всех врагов. Используйте различные виды вооружений и прокачивайте навыки персонажа.

Mayan Book

Книга Майя — игра в стиле лото, которая вышла на рынок в начале апреля и уже доступна на портале sloti-onlinuus.me. На игровом поле находится три ряда по пять карточек в каждом. В каждом раунде выпадают различные комбинации карточек. Задача игрока собирать сокровища древнего племени, выстраивая цепочки по три и более одинаковых изображений в ряд.

Doctor Who: The Lonely Assassins

Доктор Кто: Одинокие убийцы — увлекательное приключение с весьма нетривиальным сюжетом. Вам предстоит пройти многоуровневый квест, чтобы разгадать страшную тайну Доктора Кто, разгадывайте загадки и берегитесь падших ангелов.

Dragon Quest Tact

Увлекательная стратегическая ролевая игра, в которой вам предстоит собрать собственную команду монстров. Невероятно яркая графика, множество персонажей, интересные диалоги. За выполнение каждого из заданий вы будете получать вознаграждение. На полученные монетки можно прокачивать персонажей, покупать различные предметы и сверхспособности.

Crash Bandicoot: On the Run

Одна из самых ожидаемых игр, которая уже имеет миллионы скачиваний. Продолжение легендарного раннера. Проходите трассы вместе с Крэшем или Коко, собирайте максимум монеток, побеждайте боссов.

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