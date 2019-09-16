Игорь Шувалов полюбил общественный транспорт

Идея полного обновления общественного транспорта в крупных российских городах заслуживает полной поддержки. Только слишком уж она похожа на раздачу национальных богатств своим людям.

Деньги не для Москвы

Война за средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) объявлена официально. Размеры нашей коллективной копилки вот-вот достигнут 7% ВВП, после чего, наконец, можно будет тратить все дополнительные доходы.

Разрешение на использование денег Фонда уже есть у «Газпрома» и «Новатэка». Последним, кстати, управляет самый богатый человек России Леонид Михельсон, но еще одну небольшую долю от общего пирога от всегда горазд отщепить.

Теперь свою заявку озвучил ВЭБ.РФ – корпорация развития, банк без банковской лицензии, вотчина бывшего вице-премьера Игоря Шувалова. Шувалов предлагает пустить полученные от нефтяных сверхприбылей деньги на… замену общественного транспорта в российских городах! Сперва в десяти, а если все получится, то и в остальных

Топ-менеджер просит 340 миллиардов рублей на 10 пилотных городов, впоследствии 2,1 трлн на тысячу городов. Москва и Санкт-Петербург в список не входят.

Силуанов против

Вообще говоря, любой проект обновления и улучшения городской среды, в который не входят Москва и Питер, надо встречать с распростертыми объятиями. Но несколько циничным выглядит тот факт, что о городском транспорте говорит именно Шувалов – человек, откровеннее всех во власти презирающий нищебродов, которыми эта власть вынуждена управлять.

Тем более что статистика известна: 587 млрд рублей Фонда национального благосостояния размещены на депозитах в ВЭБ.РФ, то есть буквально под носом у Шувалова. При этом, прибыльность у них крайне низкая, менее 1% годовых

Это вызывает обоснованное недовольство Минфина, который хочет по примеру норвежских коллег активнее инвестировать за рубежом, возможно даже с элементами риска. Потому что в России приумножить капитал законным способом практически невозможно, справедливо полагают в ведомстве Антона Силуанова.

Силуанов вообще не хочет тратить средства ФНБ: как и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, он предлагает подождать, например, до 10%. В самом деле, люди голодных бунтов не устраивают, зачем что-то вкладывать в Россию. Лучше поиграть на западном рынке акций, попробовать заработать побольше, чем символический процент в ВЭБе.

И Кудрин против

Вообще, к ВЭБ в последнее время возникает все больше вопросов. Игорь Шувалов, конечно, любимец и друг президента, но слишком уж вызывающе он себя ведет – все эти дома без окон, летающие корги, глумление над уровнем жизни простых людей сделали Шувалова безусловным антигероем в глазах общественности.

Но сам член эзотерической секты Игорей Ивановичей во власти до сих пор полон амбиций. Учитывая относительную молодость Шувалова, он еще не выбыл из гонки «Преемник-2024», и, кажется, именно по этой причине попал под прицел Счетной палаты, которую возглавляет еще один участник забега.

Счетная палата отыскала серьезные проблемы в «Дом.РФ» у Александра Плутника, долго бывшего правой рукой Шувалова, а также задала неприятные вопросы по реконструкции Политехнического музея, где Шувалов возглавляет попечительский совет (и да, там тоже наследил Плутник)

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, родившийся на крайнем Западе СССР (в Латвии) безусловно, на порядок умнее и интеллигентнее Шувалова. Но Шувалов, уроженец крайнего Востока (Чукотки), обладает совершенно не латвийскими агрессией, наглостью и ярким отрицательным обаянием.

Бюджет для своих

Вот и сейчас он демонстрирует все эти качества своей идеей полной приватизации пассажирских перевозок, об убыточности которых так красноречиво плачут все городские власти. Пожалуйста, предлагает ВЭБ, пора покончить с убытками – пусть государство устанавливает тарифы, выдает лицензии, следит за законностью и получает отчисления, а перевозчики в этих рамках крутятся как могут. Звучит разумно.

Однако всезнающий «Коммерсантъ», который получил этот документ даже раньше Минпромторга, поясняет, что как раз на частные инвестиции в проект ВЭБ особо не рассчитывает – оставляет на них лишь 15% финансирования. То есть государство должно потратить свои деньги (капитальный грант + льготный кредит), а операторы придут уже на все готовенькое. Предполагаемая прибыль бюджета в размере 5 млрд ежегодно никак не покроет затрат в ближайшие десятилетия, а там наверняка новые инвестиции потребуются.

Слабо бьются и другие цифры. Авторы программы считают, что Россия способна выпускать не более 7 тысяч автобусов в год. Минпромторг утверждает, что в 2018 году заводы страны произвели более 13 тысяч автобусов. То есть либо некомпетентен Шувалов, либо лукавит Мантуров, либо верны оба утверждения

Понятно, что ГАЗ (Олег Дерипаска, которому так страстно пытается помочь федеральное правительство) и КамАЗ («Ростех» и друзья Сергея Чемезова), безусловно, двумя руками за идею. На этих заводах готовы произвести, кажется, любое количество автобусов и электробусов, лишь бы был соответствующий госзаказ.

Операторы тоже будут «свои». В Твери сейчас рассматривается вариант привлечения к внутригородским перевозкам Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) печально известных Андрея Бокарева и Искандара Махмудова из ликсутовско-дворковичской транспортной группировки. Никого попроще на небольшой, в принципе, город не нашлось, что же будет с «десяткой Шувалова», которую возглавляет Екатеринбург, замыкает Волгоград, а посередине еще восемь миллионников?

Планы ВЭБ.РФ таковы: до 2035 года следует закупить около 100 тысяч автобусов, 6,5 тысяч троллейбусов, 6,7 тысяч трамвайных вагонов и 3,5 тысячи электробусов

Солидный куш для Дерипаски! А после закупок за госсчет новый автобусно-электрический парк на блюдечке преподнесут господам концессионерам – Бокареву, Махмудову и их аналогам.

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А идея вложиться в отечественный транспорт – отличная. Просто когда волк начинает заботиться об овцах, почерк всегда узнается, даже если волк в овечьей шкуре. Тем более что Шувалов у нас аристократ, в овчинке не ходит.