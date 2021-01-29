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Игорь Додон может стать премьером Молдовы
29 января, 2021 13:23
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Бывший президент Республики Молдова, глава Партии социалистов Игорь Додон считает, что может занять кресло премьера страны после очередных парламентских выборов. Он отметил, что у него уже достаточно опыта.
«Почему нет, я уже был вице-премьером, был министром экономики», – цитирует экс-лидера страны РИА Новости.
Додон подчеркнул, что пока рано говорить о своих намерениях, но команду для достижения этой цели уже можно начать собирать.
Ранее в Молдове появился новый глава государства.
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