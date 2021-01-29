Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Игорь Додон может стать премьером Молдовы

Марьям Ибрагимова
29 января, 2021 13:23
1 мин
Марьям Ибрагимова
29 января, 2021 13:23
1 мин
Flickr
Flickr

Бывший президент Республики Молдова, глава Партии социалистов Игорь Додон считает, что может занять кресло премьера страны после очередных парламентских выборов. Он отметил, что у него уже достаточно опыта.

«Почему нет, я уже был вице-премьером, был министром экономики», – цитирует экс-лидера страны РИА Новости.

Додон подчеркнул, что пока рано говорить о своих намерениях, но команду для достижения этой цели уже можно начать собирать.

Ранее в Молдове появился новый глава государства.

Поделиться
ТЕГИ
выборы
Молдова
Игорь Додон
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!