Общество

Бывший президент Республики Молдова, глава Партии социалистов Игорь Додон считает, что может занять кресло премьера страны после очередных парламентских выборов. Он отметил, что у него уже достаточно опыта.

«Почему нет, я уже был вице-премьером, был министром экономики», – цитирует экс-лидера страны РИА Новости.

Додон подчеркнул, что пока рано говорить о своих намерениях, но команду для достижения этой цели уже можно начать собирать.

Ранее в Молдове появился новый глава государства.