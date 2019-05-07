На что идут пожертвования для ФБК
На что идут пожертвования для ФБК

Соболь без зазрений совести уехала в отпуск за счет наивных сторонников Навального

Юрист ФБК Любовь Соболь очень любит заграничные курорты. На майские праздники она предпочла улететь на отдых в солнечный Кипр. Однако деньги на путешествие она тратила отнюдь не свои.

Глава ФБК Алексей Навальный совсем недавно пытался оправдаться за зачисление средств на битокоин-кошелек. Журналисты выпустили расследование, в котором рассказали, что блогер получал крупные суммы в криптовалюте как раз перед публикацией очередного «расследования». В переводе на рубли получилось 62 миллиона.. Блогер сказал, что все пожертвования ему перечисляют простые люди небольшими суммами, а крупных жертвователей у него нет. Попытка провести не вышла, ведь транзацкии на биткоин-кошелек хорошо видно.

К слову, команда Навального не тратит деньги по назначению. Часто сотрудники ФБК спускают донаты на хороший отпуск. Любовь Соболь, например, на майские праздники улетела на Кипр. Знают ли те, кто перечисляет деньги в ФБК, на что они, собственно, идут? Сама юрист в своем Инстаграме не называет название курорта, а просто пишет, что «уехала надышаться свежим воздухом».

Эксперты отмечают, что Соболь выбрала очень неподходящее время для вояжа. Дело в том, что 1 мая в Москве было шествие оппозиционных сил, и можно было заявить о себе. Она ведь собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах депутатов Мосгордумы. Однако Соболь предпочла отдохнуть несколько дней на теплом побережье. Вообще, на Первомае не было лидеров ФБК и команды Навального. Впрочем, так происходит довольно часто в последнее время.

Характерно, что ФБК предпочитает закрывать глаза на коррупцию внутри самого фонда. Глава юридического отдела Иван Жданов в свое время учился в МГЮА за счет жителей Нарьян-Мара. Его отец, используя коррупционные схемы, выделил из бюджета города деньги на обучение своего сына. Отец Любови Соболь Эдуард Феденев в аудиторской компании вообще выдавал липовые заключения для проблемных банков. В результате ущерб государству составил 57 миллиардов рублей.

Алексей Навальный тоже забирает себе деньги с донатов, причем, большую их часть. Блогер проводит больше десяти шикарных отпусков в году вместе со своей семьей. Он часто летает в Европу и на курорты юго-восточной Азии. А недавно стало известно, что его дочь будет учиться в Стэнфорде. На это блогер будет тратить больше четырех миллионов рублей в год. И явно не своих.

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События: скандалы
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