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Идрака Мирзализаде и Кирилла Селегея побили за шутки
27 июня, 2021 14:51
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Стендап комики Идрак Мирзализаде и Кирилл Селегей подверглись нападению в центре Москвы. Причиной мог стать их жесткий юмор.
Нападавшие требовали у Мирзализаде извинений за шутку. Комик сообщил, что у него осталась большая гематома. Кроме того, он убежден, что нападение было кем-то оплачено, передает gazeta.ru.
В прошлом году Мирзализаде столкнулся с агрессией прямо во время своего сета. Идрак жестко и колко отреагировал на перекрикивавшую его выступление девушку. После этого его облили пивом и ударили по голове.
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