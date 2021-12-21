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«Идет волна»: канцлер Германии морально подготовил граждан к новым заражениям
21 декабря, 2021 22:00
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Youtube / WELT
На Германию надвигается следующая, уже пятая, волна заражений коронавирусом. Она может быть агрессивнее всех предыдущих всплесков заболеваний. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после совещания по поводу ужесточения мер против коронавиурса.
«Идет волна номер пять», — заявил он.
Канцлер отметил, что южноафриканский штамм «еще агрессивнее», чем варианты вируса, с которыми приходилось встречаться ранее. При этом угроза заражения касается не только невакцинированных граждан, но и получивших все прививки.
«Даже для тех, кто получил две дозы вакцины и переболел, высока угроза заразиться», — приводит слова канцлера «ТАСС».
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