И так сойдет: российские банки отказываются соблюдать меры безопасности из-за COVID-19

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Некоторые отделения крупных российских банков не соблюдают правила санитарно-эпидемиологической безопасности из-за пандемии коронавируса.

Было изучено по три отделения от каждой финансовой организации. Как выяснилось, в офисах шести из 11 банков не соблюдают масочно-перчаточный режим.

Также зафиксировано, что в офисах не всегда строго следят за наличием у клиента средств защиты, впрочем, как и за соблюдением дистанции.

В частности, масочный режим игнорируют операционисты в некоторых отделениях ВТБ, Альфа-банка, МКБ, «Россельхозбанка», «Райффайзенбанка» и «Открытия», расположенных в центре и на окраинах Москвы. Также посещение офисов кредитных учреждений показало, что не все сотрудники используют в работе перчатки, а температуру у посетителей измеряют только в одном из отделений «Россельхозбанка». В самих финансовых организациях заверили, что строго следят за соблюдением всех норм, пишут «Известия».

Как сообщалось, ученик университетской школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке Георгий Будник разработал сенсорную прищепку, которая умеет предсказывать, когда пора заменить защитную маску.

Проект носит название SensPin. Миниатюрное устройство в виде прищепки крепится на внутренней стороне защитной маски и отправляет на смартфон уведомление, если ткань средства зашиты становится влажной, теряет свои свойства, и ее пора заменить.