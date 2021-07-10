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И не сантиметром больше. Милонов призывает наказывать за короткие шорты в Петербурге
10 июля, 2021 20:02
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов возмущен, что некоторые россияне летом не стесняются ходить в Санкт-Петербурге в полуголом виде. Народный избранник предлагает ввести за это в КоАП статью.
«Человек, который не может надеть в жару хоть какую-то легкую одежду, настолько подвержен физиологии, что она опережает его культуру. В культурной столице есть определенные правила поведения: запрет на некоторые действия и рекомендации по внешнему виду», - заявил он.
Неподобающей одеждой он считает майки без рукавов с обнаженными подмышками, шорты и резиновые шлепанцы.
При этом Милонов не призывает штрафовать нарушителей, а всего лишь посоветовать внести соответствующую статью в Административный кодекс, пишут «Невские новости».
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Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что в Санкт-Пеьербурге нельзя ходить по улицам в шортах. Вы согласны с народным избранником?
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