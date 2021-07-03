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И не днем позже. Россию иностранные болельщики должны покинуть до 12 июля
3 июля, 2021 12:19
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Все иностранные болельщики, прибывшие на Евро-2020, обязаны покинуть Россию до 12 июля, сообщается на сайте МВД.
«Их дальнейшее пребывание в Российской Федерации при отсутствии иных предусмотренных законодательством оснований, влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством», - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что остаться на территории России могут только те болельщики, у которых есть для этого веские основания и причины, пишет ТАСС.
Напомним, матчи Евро-2020 прошли в нашей стране в Санкт-Петербурге, их посетили 32 тысяи зрителей.
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