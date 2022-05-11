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И на третий день он воскрес: стало известно о состоянии «хакнутого» сервиса Rutube
11 мая, 2022 16:03
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rutube
Российская видеоплатформа Rutube (аналог YouTube) восстанавливается после кибератаки. Сервис прошёл первую стадию восстановления функционала, его планируют запустить сегодня же, 11 мая. Об этом заявил гендиректора Rutube Александра Моисеева, его слова приводятся в официальном Telegram-канале платформы.
В данный момент, рассказал он, сотрудники Rutube проводят нагрузочное тестирование и дополнительные проверки на уязвимость.
Напомним Rutube подвергся кибератаке 9 мая. С тех пор сервис был недоступен, а на главной странице висело сообщение о технических работах. На момент публикации работоспособность сервиса не восстановлена.
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