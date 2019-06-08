Хроники странного ПМЭФа

Особенности национальных финансов: пока бизнес не может добиться получения займов, физические лица безуспешно прячутся от бесконечных кредитных предложений.

Попробовал дустом

Главный кассир страны, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, последовательно поднимающий налоги и сборы для бизнеса, на ПМЭФ-2019 прямым текстом обвинил предпринимателей в нежелании инвестировать в Россию, в изобилии жалоб и выводе средств из страны.

Где был господин Силуанов, когда московские власти без страха и упрека крушили «незаконно установленные» киоски, не утруждая себя доказательствами этой незаконности? Возмутился публично? Требовал созыва Совета безопасности ООН?

Почему господин Силуанов полагает, что «экономическая активность бизнеса» лучше всего стимулируется ростом налогов и сборов, до которых он большой охотник? Общими усилиями избавившись от единственной занозы в коллективной пятой точке мытарей Алексея Улюкаева, в его кресло посадили силуановского зама, такого же мытаря Максима Орешкина, чтобы уж точно никто в правительстве не заботился о проблемах бизнеса. Министерство экономического развития превратилось в филиал Министерства финансов, и давление на купцов резко выросло.

На что выделяются деньги

Главная задача правительства — стимулировать экономическую активность бизнеса, чтобы в итоге росли доходы всего населения, говорит Силуанов. На эту же цель направлены нацпроекты – выделение огромных бюджетных средств придворным предпринимателям с просьбой хоть что-нибудь построить.

Конечно, констатация этого на серьезном уровне просто невозможно – достаточно вспомнить прецедент с главным аналитиком Sberbank CIB Александром Кудриным, которому прочили даже освобождающееся из-под однофамильца, Алексея Кудрина место главы Центра стратегических разработок, да вот незадача – выпустил отчёт, где черным по белому было сказано:

«Мы обнаруживаем, что решения «Газпрома» становятся абсолютно понятными, если предположить, что компания управляется в интересах своих подрядчиков, а не для получения коммерческой выгоды»

Подрядчиками были структуры Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко. Так что работает сейчас Александр Кудрин на крупной, но не руководящей должности в частной компании и, вероятно, благодарит судьбу, что легко отделался.

Китай, на который у нас принято словесно равняться, кредитует своих граждан, открывающих бизнес за рубежом (например, в Восточной России), под 0% годовых. Потому что завоевание рынков важнее сиюминутной прибыли банка. И как с этими китайцами конкурировать нашим парням, месяцами выбивающим себе «льготные» 15% под залог всей собственности?

Никак. Центробанк и Минфин не позволят.

Шепот Орешкина

Тут вырисовывается эффектный парадокс. Русский бизнес буквально загибается от дороговизны кредитов, предприятия закрываются сотнями тысяч, зато население охотно, с лихостью и гиком, набирает долги – тоже отнюдь не под символический процент. Дошло до того, что упомянутый выше Максим Орешкин, самый затюканный министр, которого и с трибуны Госдумы прогнали, и в СМИ ошельмовали, и президент пожурил, все же посмел сказать, что нынешние темпы роста потребительского кредитования к 2021 году приведут к рецессии в экономике.

Люди просто станут тратить свои доходы только на еду, коммунальные услуги и выплаты по кредитам, рухнет тот самый потребительский рынок, который якобы пытаются развивать навязчивым кредитованием.

«2% ВВП создано необеспеченными потребительскими кредитами, это рост 30% в год. Здесь явно есть и социальные, и экономические последствия».

Орешкина можно понять: уход динамики ВВП в минус – это для него немедленная и совсем не почетная отставка

На министра тут же обрушилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина, обеспечивающая благосостояние крупных банков и отстреливающая путающуюся у них под ногами мелочь (как московский мэр – киоски): «Я с этим тезисом абсолютно не согласна. Неверно считать, что сейчас есть риски финансовой стабильности или риски пузыря». Ответственность за избыточный рост кредитования она возложила на… министерство экономического развития, то есть на Максима Орешкина: «Люди берут кредиты не от хорошей жизни. Это экономическая проблема. Нужно, чтобы у людей была занятость, были доходы». А доходов, подразумевается, злой Орешкин им не дает.

* * *

Россия сейчас – страна людей, спасающих себя самостоятельно. Поэтому просто не берите кредиты – никакая цель, кроме лечения, не оправдывает этой игры в одни ворота с банками.

Простой пример. Недавно начался отпускной сезон, люди выбирают, где отдохнуть, и все чаще предпочитают отдых не по средствам – лишь бы свою удаль родственникам и коллегам показать. Согласно банковским опросам, среди нецелевых денежных кредитов уже практически 10% уходит именно на отдых, причем эта доля с каждым годом растет.