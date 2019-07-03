В России научатся определять уровень молодых кадров

3 июля в пресс-центре «Интерфакс» эксперты подвели итоги реализации пилотного проекта по сопряжению независимой оценки квалификации и промежуточной или государственной итоговой аттестации студентов СПО в 2018-2019 гг.

Проект был реализован при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Основная цель проекта – дать возможность студентам пройти независимую оценку квалификации без расходов с их стороны, а также без издержек со стороны колледжей и предприятий.

В ходе пресс-конференции собравшиеся обсудили задачи и перспективы независимой оценки квалификации в подготовке кадров, современные инструменты взаимодействия рынка труда и образования, а также рассказали, кому и зачем нужна НОК.

Говоря об итогах проекта, генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Александр Лейбович отметил, что на сегодняшний день в процесс включились 17 субъектов РФ. В Советах по профессиональной оценке представлено 11 отраслей и 32 наиболее массовые квалификации в каждой из них.

Результат можно трактовать по-разному. Возможно, кому-то он не понравится с точки зрения процента сдавших экзамены. Для взрослых работников – это около 10%. А что касается молодёжи, то 40% - это хорошая цифра на старте проекта. Эта работа позволит выявить дефициты в образовательных программах, в подготовленности преподавательского состава, в оснащении… Мы рассчитываем, что колледжи рассмотрят наш проект как способ проверить свои возможности и повысить свои результаты.

Причина, по которой к проекту подключились крупные компании (такие, как Уралвагонзавод, Сибур, Новатэк и другие) в том, что компании получают возможность проверить специалиста на входе, то есть до того, как он начал работать в компании. В данном случае, по словам Лейбовича, компании выступают как потребители услуг, и они заинтересованы в качестве.

Если взять колледжи, в которых уже имеется база для проведения квалификационных экзаменов, и наладить их взаимодействие с бизнес-сообществом – в конечном итоге получится инструмент, который позволит решать проблему комплексно. В частности, планируется сделать образовательные стандарты более рамочными, перенести акцент на образовательную программу как на инструмент, который мог бы меняться без лишних нормативно-правовых решений.

90% работодателей сетуют на недостаток практических навыков у специалистов, и эту проблему нужно как-то решать

- подытожил Лейбович.

Всеволод Вуколов, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации, отметил, что необходимость во внедрении независимой оценки квалификации вовсе не означает, что колледжи не в состоянии дать своим выпускникам качественное образование.

Но надо сократить разницу между квалификацией, которая нужна предприятиям и компаниям, и той, которую дают образовательные учреждения. НОК – это хороший инструмент, чтобы поднять качество образования на новый уровень.

Также, по мнению Вуколова, необходимо сделать так, чтобы у граждан РФ было желание проходить дополнительную аттестацию, а работодатели не несли бы издержек и были бы заинтересованы нанимать работников с подтверждённой квалификацией. Для этого уже в 69 регионах России созданы площадки, где студенты и выпускники могут пройти экзамен. Кроме того, многие крупные компании создают аналогичные центры в рамках своих структур.

Конечная цель проекта – поднять на новый качественный уровень производство и повысить производительность труда

- отметил Вуколов.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, председатель Российского общества «Знание» Любовь Духанина рассказала, что, когда молодой человек или девушка заканчивает школу и выбирает профессию, они должны быть уверен в том, что полученное образование – качественное, что выпускника уже ждёт работодатель, и его жизнь сложится счастливо, в профессии – в том числе.

Мы пытаемся синхронизировать запрос работодателей в виде профессионального стандарта с федеральными образовательными стандартами и программами профессионального обучения. Идея независимой оценки квалификации в первую очередь работает на качество образования. Именно этого и хотят молодые люди.

Сейчас, по словам Духаниной, рынок дипломов постепенно сменяется рынком квалификаций. Эту тенденцию можно заметить при изучении ресурсов по трудоустройству, когда работодатели всё чаще указывают не конкретную специальность, а перечисляют необходимый набор компетенций.

Всеволод Вуколов добавил, что речь не идёт об отмене дипломов, но работодатель получит инструмент, который позволит ему принимать на работу более квалифицированного сотрудника.

Мы должны идти по пути либерализации. Но получение базового образования — это основа, и это очень важно. Уровень квалификации зависит от уровня полученного образования в целом. Хочу отметить: претензий у Минтруда к Министерству просвещения нет. Но мы должны сближать позиции и отрабатывать технологию.

Независимая оценка квалификаций очень хорошо укладывается в тренд последних лет – непрерывное обучение на протяжении всей жизни, добавила Духанина. По её словам, НОК и должна стать тем механизмом, который позволит человеку накапливать багаж профессиональных знаний.