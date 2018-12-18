Хоккейный клуб «Атланты» поможет больным детям

Молодежный хоккейный клуб «Атланты» при поддержке компании Siemens Healthineers проведет предновогодний благотворительный матч с командой «Алмаз» из Череповца в рамках регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги.

Цель мероприятия - во время игры будут собраны игрушки для детского отделения Мытищинской городской клинической больницы.

Игра состоится 23 декабря 2018 в ледовом дворце «Арена Мытищи» (Мытищи, улица Лётная, 17) в 13:00 (мск).

Аналогичная акция Teddy Bear Toss на протяжении 25 лет ежегодно в начале декабря проводится на хоккейных матчах в Северной Америке и все выброшенные на лёд игрушки передаются в детские дома и благотворительные учреждения.

Далее в рубрике