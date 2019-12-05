Медиаресурсы, подконтрольные Михаилу Ходорковскому, не снижают накал информационных атак, выставляя в черном свете продукцию, производимую «Комбинатом питания «Конкорд». Опальный олигарх не принял подарка от компании, потому что больше привык к воровству. Напомним, данное предприятие принадлежит петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину.

Ранее журналист «Интерфакса» обратился в пресс-службу компании «Конкорд» с просьбой разъяснить ситуацию вокруг обращения Военной прокуратуры Псковского гарнизона в Арбитражный суд Петербурга.

В ходе прокурорской проверки была проведена экспертиза одной из банок тушеной говядины высшего сорта. Проверяющие выявили несоответствие требованиям ГОСТ. Два из шести кусочков говядины не добрали несколько граммов до норматива. Впереди судебное заседание, назначенное на 23 декабря. Редакция «Страны советов» продолжает следить за событиями.

Пресс-служба «Конкорда» тем временем подготовила ответ на запрос, в котором сообщалось, что продукцию компании закупают оптовики и напрямую банки с тушенкой в воинские части не поступают.

Однако это не помешало подконтрольным Ходорковскому изданиям накинуться на компанию с обвинениями. В «Конкорде» отреагировали на нападки и направили в редакции либеральных изданий коробки с тушенкой на дегустацию. По ящику консервов получили «Эхо Москвы», «Интерфакс» и «Открытые медиа». Отдельный презент получил и блогер Дмитрий Пучков.

Представителям СМИ оставалось лишь попробовать, чтобы лично оценить вкус и качество продукта. Однако главред «МБХ-медиа» Вероника Куцыло повела себя неадекватно: послала курьера «в задницу», а коробку с тушенкой выставила на улицу перед входом в офис. В пресс-службе «Конкорда» ее действия расценили как нежелание удостовериться в высоком качестве продукции, ведь это противоречит интересам «помоечных порталов беглого олигарха».

Возможно, «Открытые медиа» отказались принять ящик с тушенкой из-за подписи на банках «не для продажи». На эту незначительную деталь обратили внимание в «Стране советов». В редакции пояснили, что Михаил Ходорковский заработал огромные деньги на спекуляции ворованным, но тут так не получилось. Боясь быть пойманными за руку, его последователи просто выставили ящик за дверь.

Беглого олигарха не заинтересовал бесплатный ящик с тушенкой, хотя в прошлом он на бис исполнял роль «вороватого прапорщика». Ходорковский, напомним, в лихие 90-е ограбил страну более чем на 50 млрд рублей.

Пробовать на вкус тушенку, чтобы оценить ее качество, и ему, и его сотрудникам не интересно. Мотивация медиаресурсов беглого олигарха достаточно простая: не освещение реального положения дел, а выдвижение надуманных претензий, ничем не подкрепленных.