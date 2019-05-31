Ходорковский продолжает зарабатывать на элитной недвижимости в Подмосковье
Ходорковский продолжает зарабатывать на элитной недвижимости в Подмосковье

На что тратит деньги сбежавший олигарх

Журналисты телеканала НТВ провели масштабное расследование о Ходорковском. Как выяснилось, сбежавший за границу олигарх не расстался со своими активами в России и получает от этого немалый доход.

Элитный особняк расположен в престижном районе Московской области – на Рублевке. Со сдачи помещения в аренду Ходорковский ежемесячно получает около 800 тысяч рублей, а то и больше.

Закрытый корпоративный поселок «Яблоневый сад» был построен в деревне Жуковка Московской области специально для руководителей ЮКОСа. В списке собственников значатся Михаил Ходорковский, Леонид Невзлин, Платон Лебедев, Михаил Брудно и Владимир Дубов. Большинство из них бежали за границу от правосудия. Однако ни одного пустующего дома в «Яблоневом саду» нет - недвижимость сдается.

Журналисты выяснили, что элитные особняки пользуются спросом даже при высокой стоимости аренды. Один из домов-дворцов сдается за 800 тысяч рублей.

На территории поселка кроме жилых домов построен помпезный Дом приемов в георгианском стиле. Здание предназначалось для приемов, но сейчас сдается.

«Именно здесь, как позже установит следствие, главные акционеры ЮКОСа планировали свои преступления»,  - сообщается в расследовании НТВ.

Теперь в дворцовых помещениях можно провести свадьбу или корпоратив  – дом сдают посуточно. Стоимость в сутки – порядка 500 тысяч рублей.

Элитная недвижимость приносит собственникам немалый доход, несмотря на их бегство. Михаил Ходорковский скрылся в одной из европейских стран сразу же после освобождение из тюрьмы, где провел в заключении 10 лет за мошенничество и захват акций нескольких нефтяных компаний.

Применение для дохода с ренты олигарх нашел быстро. И стал вкладывать средства в Алексея Навального и так называемый Фонд борьбы с коррупцией. Журналисты НТВ подтвердили в своем расследовании, что блогер получает деньги от Ходорковского и других олигархов, бежавших за рубеж. Криминальные миллионеры платили Навальному крупные суммы денег за ложные расследования  против неугодных им лиц и компаний. Блогер неоднократно обманывал своих подписчиков, выдавая заказной материал за правду.

Теги:
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос Кандидат в Мосгордуму спровоцировал скандал в соцсетях Далее в рубрике Кандидат в Мосгордуму спровоцировал скандал в соцсетяхСергей Цукасов и КПРФ смогли договориться только после скандала Читайте в рубрике «Общество» Война окрошек: на квасе или на кефире?Напоминаем рецепт каноничной окрошки. Спойлер: там квас Война окрошек: на квасе или на кефире?

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Booking.com
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО