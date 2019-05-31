Ходорковский продолжает зарабатывать на элитной недвижимости в Подмосковье

Журналисты телеканала НТВ провели масштабное расследование о Ходорковском. Как выяснилось, сбежавший за границу олигарх не расстался со своими активами в России и получает от этого немалый доход.

Элитный особняк расположен в престижном районе Московской области – на Рублевке. Со сдачи помещения в аренду Ходорковский ежемесячно получает около 800 тысяч рублей, а то и больше.

Закрытый корпоративный поселок «Яблоневый сад» был построен в деревне Жуковка Московской области специально для руководителей ЮКОСа. В списке собственников значатся Михаил Ходорковский, Леонид Невзлин, Платон Лебедев, Михаил Брудно и Владимир Дубов. Большинство из них бежали за границу от правосудия. Однако ни одного пустующего дома в «Яблоневом саду» нет - недвижимость сдается.

Журналисты выяснили, что элитные особняки пользуются спросом даже при высокой стоимости аренды. Один из домов-дворцов сдается за 800 тысяч рублей.

На территории поселка кроме жилых домов построен помпезный Дом приемов в георгианском стиле. Здание предназначалось для приемов, но сейчас сдается.

«Именно здесь, как позже установит следствие, главные акционеры ЮКОСа планировали свои преступления», - сообщается в расследовании НТВ.

Теперь в дворцовых помещениях можно провести свадьбу или корпоратив – дом сдают посуточно. Стоимость в сутки – порядка 500 тысяч рублей.

Элитная недвижимость приносит собственникам немалый доход, несмотря на их бегство. Михаил Ходорковский скрылся в одной из европейских стран сразу же после освобождение из тюрьмы, где провел в заключении 10 лет за мошенничество и захват акций нескольких нефтяных компаний.

Применение для дохода с ренты олигарх нашел быстро. И стал вкладывать средства в Алексея Навального и так называемый Фонд борьбы с коррупцией. Журналисты НТВ подтвердили в своем расследовании, что блогер получает деньги от Ходорковского и других олигархов, бежавших за рубеж. Криминальные миллионеры платили Навальному крупные суммы денег за ложные расследования против неугодных им лиц и компаний. Блогер неоднократно обманывал своих подписчиков, выдавая заказной материал за правду.