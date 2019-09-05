Хитрый план Германа Грефа. Зачем убивать экзамены в школах

Президент Сбербанка Герман Греф снова раскритиковал российское образование. По его мнению, экзамены в школах нужно отменить, поскольку они убивают всякое желание учиться, а из нынешних школ дети выходят с «инвалидностью». «Русская Планета», кажется, разгадала хитрый план Германа Грефа. Делимся своими соображениями.

Что сказал Греф?

Выступая на Восточном экономическом форуме, глава Сбербанка заявил, что от классической системы экзаменов в школах пришла пора отказаться.

«Я вам честно скажу одну из главных вещей, которые я вынес из школы, — я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены. Это катастрофа».

Одна из моих личных целей — убить экзамены

- цитирует слова Грефа агентство ТАСС.

Он добавил, что дети в учебном заведении привыкают к системе оценивания, а потом она исчезает, и во взрослой жизни люди расслабляются. По мнению Грефа, дети из школы уже выходят «с инвалидностью», не способными что-либо делать без постоянного надзора.

Уж не знаем, благодаря чему тогда Герман Греф смог построить столь успешную карьеру, раз он ничего хорошего не может сказать о школе. И с чем связана нелюбовь бывшего министра к российскому образованию, мы тоже не берёмся судить. Но история у этой нелюбви долгая.

Так, в 2017 году, Герман Греф заявил, что наша школа застряла в XIX веке. И привёл в подтверждение слова министра образования Японии, который в 1850-м году писал, что система насильственного образования не несёт счастья школьнику, поскольку создана для государства. А идеальная школа, по мнению Грефа – та, которая преподаёт не знания, а навыки.

А в прошлом году Греф набросился на физико-математические школы. По мнению главы Сбербанка, они устарели и совершенно не нужны. Вместо этого, по мнению Грефа, нужно равномерно развивать в детях «дарования и таланты», а не пичкать их «монопредметами», как в советские годы.

Разумеется, на столь резкие высказывания Грефа последовала реакция. Например, министр просвещения Ольга Васильева привела цифры, которые «говорят ярче, чем цитата уважаемого Германа Оскаровича»:

У нас за последние 10 лет наши студенческие команды по информатике и программированию были победителями на международных олимпиадах, равных нет. У нас есть указ о стратегии развития нашей страны, майский указ, у нас сейчас грандиозные планы о создании 15 математических центров

- заявила она.

И это правда. Медали, которые регулярно привозят русские школьники из-за рубежа – настоящий повод гордиться Россией. Это вам не мельдоний и многомиллиардные вливания в спорт. Как можно вообще говорить о каком-то развитии, о высоких технологиях, о цифровизации, если отменить углублённое преподавание базовых математических дисциплин? А математика, как известно, царица всех наук. Не верите – спросите у Перельмана. А заодно поинтересуйтесь, где он теперь живёт…

Идеальная школа – это…

Герман Греф, как известно, сторонник глобализации. И быть может, он и правда искренне хочет, чтобы наша школа стала конкурентной на мировом рынке. Чтобы учителя перестали заставлять учеников зубрить даты и факты, а дети умели мыслить самостоятельно. Идея-то хорошая, да только вот результаты прогрессивных школьных реформ на Западе пока говорят об обратном.

Главной ценностью в западных школах объявлен ученик и его комфорт. Ярким примером можно назвать школьную реформу в Финляндии: там с недавних пор отменили такие предметы, как «физика» или «литература», а вместо них школьники изучают темы и события в комплексе. Например, изучение истории Европы включает в себя собственно историю, а также географию, политику и иностранные языки.

С одной стороны, это хорошая идея – так у ребёнка формируется объемное мышление, он учится видеть связь событий и процессов друг с другом. В Финляндии дети не приходят в школу слишком рано – нужно выспаться. Им не ставят оценок до старших классов – стресс вреден. С другой, по мнению самих финнов, отказ от домашних заданий и от принуждения детей к учёбе дал обратный эффект: атмосфера в школе стала слишком расслабленной. И, несмотря на первоначальный положительный эффект – высокие рейтинги финских школьников в PISA (Programme for International Student Assessment), финнов уже несколько лет обгоняют азиаты, Китай и Корея, а учёбу в этих странах расслабленной назвать никак нельзя.

Вернёмся к нашим баранам, то бишь, к нашей многострадальной школе. Действительно, 80% знаний, которые ученики получают за партой, в реальной жизни им не пригодятся. А в наше время знания устаревают быстрее, чем успевают просохнуть чернила в школьных методичках…

Откроем маленькую тайну. В школы дети идут не за знаниями. А за самим процессом изучения чего-нибудь. Именно в процессе учёбы в мозге формируются нейронные связи. С ними всё просто: чем их больше – тем лучше. Да, вашему ребёнку никогда не пригодятся знания о том, как именно устроены жгутики у бактерий. Но вот нейронные связи, которые возникли в его голове при изучении всех этих сложных предметов, по которым ещё и пришлось ужасные экзамены сдавать – это пригодится точно. И будет лучше, если образовательная программа будет не новомодной, а классической. Иначе мы рискуем воспитать в детях не критическое мышление, а самый банальный нигилизм.

Что же будет, если наша школа, как того хотел бы Греф, и правда перестанет воспитывать будущих математиков? Кто-то скажет – для обслуживания трубы нам не нужны математики. И будет прав.

Это только кажется, что научные достижения Запада связаны исключительно с тем, что там прогрессивные школы. Для себя они растят удобный демократический планктон, а настоящие мозги закупают в других странах – в Азии, в России в том числе. Если и будет какой-то практический эффект от изменения нашей системы образования – то разве что утечка мозгов на Запад и правда наконец-то прекратится. Нечего будет экспортировать. Ну что, Герман Оскарович, в этом состоит Ваш хитрый план?