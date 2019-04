Новая версия гибели группы на перевале Дятлова

В феврале 1959 года группа туристов-лыжников, состоявшая из девяти студентов и выпускников Уральского политехнического института погибла на Северном Урале.

Поисково-спасательные отряды обнаружили палатку туристов на склоне горы Холатчахль. Оказалось, что ночью с 1 на 2 февраля по неизвестной причине туристы поспешно бросили свою палатку, оставив в ней туристическое снаряжение, часть верхней одежды и теплой обуви. После этого направились в сторону леса (примерно 1,5 км), где разожгли небольшой костер. Однако при температуре –25 градусов и недостатке теплой одежды и обуви все погибли от переохлаждения…

В том году я учился на третьем курсе УПИ, где узнал о случившейся трагедии, но, в связи с тем, что многие факты и документы были сразу же засекречены, причина гибели студентов тогда осталась неизвестной.

За прошедшие годы было высказано множество версий о причинах этой трагедии, написаны статьи, книги, организованы передачи по телевидению, но тайна ХХ века так и осталась нераскрытой.

Мне кажется, что наиболее вероятной причиной являются последствия испытаний ракетной техники. Как раз в эти годы испытания ракет проводились наиболее интенсивно. Вспомним, что первый искусственный спутник Земли был запущен в 1957 году, а полет первого космонавта Ю.А. Гагарина прошел в 1961 году.

– Неужели туристы попали под воздействие радиоактивных веществ?

Нет. Пока проводятся испытания ракет хотя бы и военного назначения, на них никакой атомной бомбы быть не может. При этом боевой отсек заполнен металлическими болванками и обыкновенным песком.

Участник поисковой группы С.Н. Согрин в своей статье «Ещё раз о том, как это было» (Комсомольская правда, 2013 году) в качестве причины гибели туристов называет «фактор страха», возникший при падении обломков ракеты.

«Среди ночи местность озаряется ярким светом, … появляется нарастающий шум, гул, свист … В палатке паника, переходящая в страх неминуемой катастрофы, гибели в огне. Гонимые этим чувством, … выскакивают из палатки. Никто не думает о последствиях. Спасаться только бегством … одеваться, обуваться нет времени».

В панике все бегут вниз по обледеневшему склону горы, падают, ранятся об выступающие изо льда камни… Покалеченные, полураздетые и разутые они достигают леса, где пытаются согреться у слабого костра. Но это уже не дает спасения, все погибают от переохлаждения…

Я согласен с Согриным, что «фактор страха», безусловно, явился причиной бегства туристов от палатки. А в чем причина возникшего страха? В чем, как говорится, первопричина всей этой трагедии? Здесь объяснения Согрина мне кажутся неубедительными и вот почему.

Находясь в палатке при освещении от электрического фонарика, яркий внешний свет не увидишь.

Шум, гул и свист услышать было бы можно, если бы обломки ракеты упали вблизи палатки. Но здесь никаких обломков не обнаружили.

Далее. Испугавшись звуков, один или два туриста вышли бы из палатки, затем сообщили бы остальным, что случилось. К этому времени звуки уже прекратились, угроза миновала. Если боялись возможного повторения угрозы, то надо было всем одеться, обуться, забрать вещи, снять палатку и сменить место ночевки.

Нет, причина смертельного страха, охватившего туристов в палатке, продолжала действовать и после их выхода из палатки, и при бегстве вниз по склону горы.

В моем представлении первопричиной трагедии туристов была продолжительная химическая атака, возникшая после аварийного запуска ракеты.

Для обоснования химической версии надо кратко описать состав и свойства ракетных топлив и окислителей, применяемых на жидкостных ракетах метеорологического и военного назначения.

В качестве ракетного топлива часто применяется обыкновенный керосин. Керосин дешев, а топливная аппаратура хорошо отработана. Керосин – это нечто среднее между бензином и соляркой, свойства которых знакомы каждому автолюбителю. Опасности для человека он не представляет. Количество керосина зависит от «калибра ракеты.

– А какая бывает стартовая масса ракеты?

Стартовая масса ракеты, предназначенной для вывода на орбиту космической станции, может быть более 2 000 тонн. Но в 1959 году таких больших ракет ещё не было. Тогда вполне реальной можно считать массу ракеты 200 тонн, из которой масса керосина была порядка 70 – 80 тонн.

Для обеспечения горения топлива в безвоздушном пространстве ракета должна иметь окислитель. Его количество должно соответствовать топливу и также могло достигать 70 – 80 тонн.

На «керосиновых» ракетах в качестве окислителя часто используется жидкий диоксид азота (химическая формула NO 2 или N 2 O 4 ). Это очень ядовитое вещество – второй класс опасности.

– Получается, что ракета крепко начинена отравляющим веществом!

Да, не надо ни зарина, ни зомана и прочих боевых отравляющих веществ, если уже есть 70 – 80 тонн окислителя (диоксида азота).

Диоксид азота (ДА) имеет различные наименования: азотный тетраоксид (АТ), тетраоксид диазота и др. Военные называют его амил. Он широко применяется с начала космической эры по настоящее время на российских, американских и французских ракетах.

Для нас представляет интерес зависимость свойств ДА от температуры, показанная на рисунке:

При комнатной температуре ДА представляет собой летучую желтую жидкость в виде смеси молекул N 2 O 4 и NO 2 в соотношении приблизительно 1:1. При температуре –11°С жидкость переходит в твердую фазу (белые кристаллы) и при дальнейшем понижении температуры уже состоит только из молекул N 2 O 4 . При +21°C жидкая смесь N 2 O 4 и NO 2 закипает, превращаясь в удушливый красно-бурый газ, а при +140°С и выше полностью превращается в черный 0 газ NO 2 .

Теперь рассмотрим приключения ДА при неудачном запуске ракеты.

Очевидно, что описать все аварийные ситуации будет невозможно, поэтому ограничимся лишь наиболее вероятными вариантами.

Представим, что аварийная ситуация возникла в «ближнем космосе» (на высоте около 30 км) вскоре после запуска ракеты, когда в ее цистернах еще много керосина и окислителя. При неудачных запусках часто возникают взрывы ракет по разным причинам, в том числе и по команде на самоуничтожение (например, при отклонении от курса). Многотонные остатки керосина и окислителя при взрыве окажутся выброшенными в пространство с низким давлением. Тут возможны два варианта.

В первом варианте выброшенный керосин «удачно» перемешается с окислителем, и образовавшаяся смесь загорится от ракетного двигателя. В этом случае возникает горящее облако, которое может перемещаться на большие расстояния по сложным траекториям. Такие «огненные шары» над Северным Уралом неоднократно наблюдали местные жители и туристы. Наиболее впечатлительные из них наблюдали в небе «НЛО».

В результате полного сгорания смеси керосина с окислителем образуются, в основном, нейтральные (неядовитые) газы.

Во втором варианте выброшенный керосин не перемешается с окислителем и не воспламенится. Дальнейшая судьба этого керосина для нас не представляет интереса, поэтому проследим лишь за превращениями отделившегося окислителя.

В составе ракеты диоксид азота (ДА) предназначался к использованию в жидком виде, т.е. находился при температуре между –11 и +21 градусами Цельсия. Температура в стратосфере (на высоте 30 км) низкая: до –50 градусов Цельсия, поэтому здесь выброшенная жидкость затвердевает. Твердые куски ДА (отдельно или с обломками цистерны) начинают падать с нарастающей скоростью. Войдя в плотную атмосферу с большой скоростью, куски ДА нагреваются, разжижаются и под действием встречных потоков воздуха переходят в мелкодисперсное состояние. Мелкие капли теряют скорость, остывают, кристаллизуются и образуют нечто подобное снежному облаку. Белое облако ДА, медленно снижаясь, может переноситься ветром на существенные расстояния.

Из этого следует, что ядовитое облако ДА могло образоваться далеко от места гибели наших туристов. Например, это могло произойти над территорией Республики Коми, причем на несколько дней раньше трагической ночи 1 февраля.

– А откуда могла появиться ракета, которая взорвалась над территорией Коми?

Наиболее вероятным, мне кажется, был неудачный запуск ракеты с космодрома Плесецк в Архангельской области. В последние годы мы часто слышим по радио и телевидению о запусках ракет с этого космодрома в направлении полигона на Камчатке.

Но я на этом не настаиваю. Ракета могла быть запущена и с космодрома Байконур (Казахстан) или Капустин Яр (Астраханская область) в направлении полигона на Новой Земле.

Если облако диоксида азота образовалось над территорией Коми, то оно под действием господствующих западных ветров будет двигаться на восток. Известно, что для дождевых и снежных облаков, образовавшихся над западными морями и движущихся на восток, Уральские горы являются природным препятствием. Горы частично задерживают облака и вызывают выпадение обильных осадков. По-видимому, то же произошло с облаком диоксида азота: ядовитые осадки N 2 O 4 в виде белых кристаллов или снежных хлопьев выпали на горы Северного Урала и попали на палатку туристов.

Ядовитые осадки не обязательно опустились непосредственно на палатку (сверху вниз), они могли приползти и по поверхности земли. В районе перевала нет густых лесов, все продувается сильным ветром, а земля была покрыта ровным плотным снегом (настом). Если ядовитые осадки N 2 O 4 опустилось даже на 5 – 10 км западнее палатки, то под действием ветра ядовитый «снег» мог приползти к палатке.

Ночью 1 февраля 1959 года температура воздуха была около –250С, но крыша палатки с девятью туристами внутри была теплее, имела температуру около нуля. Как видно из нашего рисунка, температура выше –110С достаточна для таяния кристаллов ДА, перехода их в жидкое, текучее состояние. Ядовитая жидкость обволакивает палатку, препятствует поступлению в нее свежего воздуха. Пары ДА проникают внутрь, начинается химическая атака…

Влияние диоксида азота на человека хорошо изучено. Прежде всего, человек чувствует специфический удушливый запах. При соединении ДА с водой на слизистых оболочках образуется азотная кислота, которая начинает разъедать ткани. Они разбухают, увеличивая сопротивление дыхательных путей, возникает отек легких. Изменяется состав крови, в частности, уменьшается гемоглобин. Возникают приступы кашля и удушья.

Диоксид азота воздействует и на органы зрения, вызывая слезотечение. Ухудшается также способность человека видеть в сумерках и в темноте.

В этих условиях легко представить психическое состояние туристов в палатке – задыхающихся и наполовину ослепших. Возникает панический страх. Туристы устремляются к выходу, мешают друг другу найти снятую верхнюю одежду и обувь. В надежде получить приток свежего воздуха уже режут палатку изнутри… Выбравшись из палатки, туристы оказываются в облаке диоксида азота, здесь тоже нет свежего воздуха. Освещают фонариком палатку и сообщают:

– Палатка облита отравляющим веществом!

Ужас! Надетая одежда тоже пропиталась ядовитой жидкостью, кругом удушливый запах смерти. Возможное спасение – только в немедленном бегстве прочь от отравленной палатки, вниз по откосу в сторону леса…

При паническом спуске по обледенелому склону, усеянному торчащими камнями, задыхающиеся и ослепшие туристы падали и при этом получали тяжелые ранения.

Возможно, что туристы пытались поддерживать друг друга и при этом падали вместе, в результате чего пострадавшие получали особенно тяжелые увечья.

Летучий ядовитый «снег» действовал на туристов не только около палатки, но и при их бегстве по склону горы, и на краю леса (под кедром). Яд пропитал одежду туристов, проник в глаза и в органы дыхания. Образовавшаяся азотная кислота разрушала легкие, снижала гемоглобин. Туристы теряли силы, плохо видели, расстроилась психика…

С трудом удалось разжечь небольшой костер, но он давал не только живительное тепло. От костра плавился ядовитый «снег» как на земле, так и на одежде туристов, продолжая их отравлять.

Туристы погибли от химического отравления, от тяжелых ранений и от переохлаждения.

Ко времени прибытия к месту трагедии поисково-спасательных групп (через 3 недели и позже) ядовитое облако уже рассеялось. Но очевидцы все же заметили, что некоторые молодые ёлки на границе леса имеют обожженный след. Отмечалась также пена во рту и в дыхательных органах погибших. Это признаки химического воздействия диоксида азота.

– Версия об облаке диоксида азота, как причине гибели туристов выглядит убедительной. А могли же, наверное, при взрывах ракет образоваться и другие ядовитые вещества?

Конечно, могли. Давайте рассмотрим другие компоненты ракетных топлив и окислителей.

Кроме керосина в качестве ракетного топлива в России, США, Франции, Японии и Китая широко используется гептил (диметилгидразин), который более эффективен, чем керосин.

Гептил – сильно пахнущая, ядовитая жидкость, относящаяся к первому классу опасности. При вдыхании паров гептила у человека возникает раздражение слизистых оболочек дыхательных путей и легких, в результате чего – кашель, хрипота, учащенное дыхание. Раздражение глаз вызывает слезотечение. Также возникает сильное возбуждение центральной нервной системы и расстройство желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота).

– По-моему, гептил по воздействию на человека похож на диоксид азота?

Согласен, похож. Отличие состоит только в том, что гептил дополнительно вызывает тошноту и рвоту. Этот признак обязательно заметили бы поисковики при осмотре вещей, оставшихся в палатке, и одежды погибших. Но, поскольку никто из спасателей и следователей признаки рвоты у туристов не отмечал, то отравление гептилом надо считать маловероятным.

Но продолжим наши исследования. На ракетах, заправляемых гептилом, как и на «керосиновых» ракетах, используются тот же окислитель – диоксид азота.

Отсюда следует, что ракета, начиненная гептилом и диоксидом азота, как и «керосиновая» ракета, при взрыве могла образовать уже описанное ядовитое облако диоксида азота.

Заключение.

1. Под действием диоксида азота NO 2 в легких туристов образовалась азотная кислота, которая разрушала дыхательные органы. Пенистые выделения наблюдали спасатели.

2. Воздействие диоксида азота (как снаружи, так и изнутри, через кровь) могло изменить цвет кожи туристов. Коричневатый цвет также наблюдали спасатели.

3. Туристы погибли от химического отравления диоксидом азота, от тяжелых ранений и от переохлаждения.

Автор: Анатолий Ярусов, выпускник Уральского политехнического института (Свердловск,1962 год), кандидат технических наук