Heineken 0.0 и Виталий Истомин представляют рецепты идеального ланча

Высокий ритм жизни уже стал для нас привычным. Мы стремимся успеть как можно больше и попасть в несколько мест сразу, лишь бы ничего не упустить. Кажется, пора немного сбавить темп и научиться расслабляться. Тем более что у Heineken 0.0 и известного шеф-повара Виталия Истомина есть отличная идея, которая в этом поможет.

Все просто: перестаньте обедать на бегу и заведите привычку устраивать ланч, которым сможете насладиться. Приготовьте что-нибудь легкое и захватите бутылочку ледяного безалкогольного лагера Heineken 0.0, с которым любой обеденный перерыв станет для вас настоящей сиестой. Как и следует из названия, содержание алкоголя в нем равно нулю, а вот вкус по-прежнему превосходный, так что пить его можно в любой момент и какой угодно ситуации.

О гастрономической части уже позаботились: Виталий Истомин согласился поделиться рецептами. Он составил специальное меню Heineken 0.0, и надеемся, сейчас вы не голодны, ведь читать описания этих аппетитных блюд на пустой желудок может быть непросто. Взять хотя бы сэндвич с курицей. Виталий рекомендует использовать для него хрустящую чиабатту с сыром, добавить авокадо и соус на основе йогурта и горчицы.

Вторая позиция - спагетти с лососем. Его шеф-повар советует дополнить песто по рецепту, который уже оценили посетители лучших московских ресторанов. Еще один соблазнительный вариант для ланча - салат с булгуром. Особый ингредиент в составе - цыпленок, который станет потрясающе сочным, если подержать его в особом маринаде с имбирем, чесноком и перцем чили.

Все блюда, включенные в специальное меню Heineken 0.0, хоть и предложены знаменитым шеф-поваром, но просты в приготовлении. Легкие, но достаточно сытные, они отлично сочетаются по вкусу с безалкогольным Heineken 0.0, так что теперь любой ланч может превратиться в настоящий гастрономический опыт. А главное, что сразу после вы сможете вернуться к делам и даже сесть за руль автомобиля.

Heineken 0.0 был запущен в 2017 году в России и еще 13 странах для того, чтобы подарить всем ценителям пива свободу наслаждаться вкусом Heineken в любой момент дня. Самое время воспользоваться этой возможностью. Попробуйте превратить ланч с Heineken 0.0 в собственный приятный ритуал.

ОСЕННЕЕ МЕНЮ

Сэндвич с курицей

Состав:

Чиабатта с сыром

Соус – 50 г

Айсберг – 30 г

Помидор - половина

Огурец соленый – 30 г

Авокадо - половина

Зелёный перчик чили

Куриная грудка – 120 г

Кинза – 3 г

Для соуса:

Йогурт греческий несладкий – 250 г

Горчица – 1 ч.л.

Красный сухой перец - щепотка

Чеснок на кончике ножа

Соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Куриную грудку посолить, обжарить до готовности, поперчить, нарезать вдоль филе, чтобы получились полоски. Чтобы куриная грудка получилась сочная, замачиваю куриное филе в соляном растворе: столовая ложка соли на 2 стакана воды на 20 минут. После обжаривания такая грудка остаётся сочной. Самое главное не пересушить ее во время обжаривания, для этого рекомендую вам обзавестись термометром и запекать ее до достижения внутренней температуры филе 65С.



Томаты, огурец нарезать кружочками. Салат айсберг нарезать соломкой. Сочное, спелое авокадо поломать, заправить солью, оливковым маслом, лимонным соком. Маринованный лук нарезать. Хлеб разрезать пополам. На два кусочка хлеба намазать соус, на нижнюю часть чиабатты выложить айсберг, авокадо, огурцы, томаты, маринованный лук. На овощи выложить куриную грудку и накрыть второй половиной чиабатты.

Спагетти с лососем и песто

Состав:

Спагетти – 90 г

Соус песто – 50 г

Чеснок – 5 г

Базилик – 3 г

Лосось подсоленный – 70 г

Масло оливковое - 15 г

Масло сливочное - 15 г

Для соуса:

Базилик – 225 г

Шпинат – 110 г

Соль – 1 г

Орех кедровый – 20 г

Чеснок – 8 г

Пармезан – 50 г

Масло растительное – 75 г

Масло оливковое – 75 мл

Куриный бульон – 150 мл

Способ приготовления:

На 1 кг лосося 14 г соли и 2 г чёрного молотого перца. Засолить на 2 часа, промыть. Лосось нарезать слайсами толщиной 3 мм. Вместо всего этого можно просто купить готовый лосось или форель.



Для соуса песто базилик + шпинат зашпарить, скинуть в лед. Хорошо отжать. Все ингредиенты положить в блендер, взбить до однородной массы. Вместо всего этого можно просто купить готовое песто (я никому не скажу).

Спагетти сварить по указанному времени на упаковке.



Базилик и чеснок обжарить на смеси сливочного и оливкового масла на маленьком огне примерно 2 мин. Достать чеснок и базилик из масла и добавить воду, оставшуюся от варки пасты. Выпарить, постоянно помешивая, чтобы масло соединилось с водой, закинуть спагетти в соус и на среднем огне проварить пасту в эмульсии, катая пасту в нем. Добавить лосось и соус песто, проварить 40 секунд.



При отдаче добавить соус песто 15 г сверху, и 1 г базилика. Полить оливковым маслом.