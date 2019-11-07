Хапремонт. Россияне заплатят за развалюхи

Минстрой предложил запустить новую программу капремонта для ветхих домов, которые не признаны аварийными. Снова квартплата подорожает, подумали россияне, Минстрой заверил, что ничего подобного не произойдёт. В чём тогда смысл нововведений, почему система сбора средств на капремонт в России напоминает аферу и что можно с этим сделать – разбиралась «Русская Планета».

Зачем это нужно

Минстрой таким образом рассчитывает частично решить проблему ветхого жилья в России. Это жильё с высокой степенью износа (более 70%), но которое ещё не признано аварийным, и жить в нём кое-как, но можно.

Поскольку дом не аварийный, по закону жители обязаны делать взносы на капремонт. Только вот на капитальный ремонт столь сильно изношенных зданий требуется намного больше денег, чем на капремонт относительно крепкой многоэтажки. А нынешняя программа капремонта таких трат попросту не предусматривает. Как не готовы к столь огромным расходам и россияне, ведь в ветхих домах проживают, как правило, совсем небогатые граждане.

Стало быть, основная задача – помочь дому простоять ещё несколько лет и немного оттянуть тот момент, когда дом станет непригодным для жизни и будет признан аварийным. Правда, оплачивать такие работы всё равно заставят население. Для этого Минстрой планирует направлять средства из региональных фондов капремонта на такие дома в порядке особой очереди, и, кроме того, возможно софинансирование ремонта из средств регионального или муниципального бюджетов.

Чем плоха эта идея?

Как вы помните, в своих майских указах президент России Владимир Путин поручил ведомствам навести порядок в жилищной сфере и сократить в стране количество непригодных для жизни домов. Согласно нацпроекту «Жильё и городская среда», в России к 2024 году планируется переселить почти 500 тысяч людей из более чем 9 млн. кв. м аварийного жилья. По данным Минстроя, к настоящему моменту в России насчитывается 54,7 тыс. аварийных домов общей площадью 16 млн кв. м. А ветхого жилья, если верить министерству, примерно 25 млн. кв. м.

С аварийными зданиями всё ясно: есть чёткие определения в законодательстве, есть программы расселения, жители таких домов не платят за капремонт, расселение происходит за счёт государства или инвесторов. А вот точное определение понятия «ветхое жильё» в жилищном кодексе отсутствует, лишь в отдельных методических пособиях встречается понятие об износе свыше 65% для деревянных и свыше 70% для каменных зданий. Ранее Минстрой предлагал узаконить это понятие, однако в последнем законопроекте, внесённом в Госдуму, термин «ветхое жильё» так и не появился.

Иными словами, сокращение количества аварийного жилья будет идти за счёт перевода его в категорию ветхого. По всей стране и без того немало историй, когда комиссии отказывались признавать дом аварийным, несмотря на падающий прямо на головы жильцов потолок. А если учесть, что на головы россиян будет переложена ещё и финансовая ответственность за содержание ветхих строений – таких историй будет всё больше.

Госдума пока не решила, что делать с законодательными инициативами Минстроя.

Жители новых домов по большому счету находятся в ущербном положении, когда их средства с какой-то периодичностью идут на те дома, которые через несколько лет будут снесены, это тоже неправильно

- пояснил ТАСС первый зампредседателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Снежный ком проблем

Сложность ещё и в том, что с каждым годом ветхого (и аварийного тоже) жилья в России будет всё больше и больше. Огромная масса многоэтажек была построена в 50-е-80-е годы прошлого века, и вот настал тот момент, когда срок их службы подошёл к концу. Если в Москве «хрущёвки» расселяли, то в регионах люди по-прежнему проживают в старом и очень старом фонде. Добавьте к этому тот факт, что многоэтажное жильё, построенное в советские годы, намного крепче нынешних картонных «человейников»: современные дома начнут «сыпаться» намного быстрее.

Россиянам, которые живут в частных домах, и в голову не придёт обивать пороги муниципалитетов и требовать починить протекающую крышу или переселить в новый коттедж, если старый дом пришёл в негодность. Твоя крыша – твоя ответственность. Да, в советские годы жильцы не сильно-то много платили за содержание многоквартирного дома, поскольку формально не были собственниками. Но с вручением свидетельства о приватизации всё изменилось.

Никто не спорит, что за частную собственность должны нести ответственность сами собственники. Только вот деньги в Фонд капремонта собирают даже с тех, кому этот самый капремонт не грозит ещё лет 15. Законодательство предусматривает возможность накопления средств на специальном счёте конкретного дома. Но пользуются этим немногие финансово и юридически подкованные граждане. Остальные, по умолчанию, перечисляют средства в общий котёл, откуда их очень удобно красть.

Уже заведены десятки уголовных дел, миллионы пропавших рублей ищут по всей стране. Нецелевое расходование средств выявлено в 80% случаев капремонта – только в одной Удмуртии. Стало быть, неплохо бы пересмотреть сам принцип формирования Фондов капитального ремонта. Который иначе, чем аферой, и не назовёшь.

Сносить, не ремонтировать

Подобные решения, которые потенциально затрагивают большие слои населения и могут негативно отразиться на их благосостоянии, необходимо принимать только после широкого общественного обсуждения, и принятием новых изменений в законодательство ее не решить, считает Владимир Савченков, генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг».

Ветхое жилье сколько не ремонтируй, всё равно будет ветшать. Его не ремонтировать нужно, а минимум – реконструировать. По данным того же Минстроя, стоимость таких работ может составлять 100-120 тысяч рублей за один квадратный метр. Правильнее будет такие дома расселять, а средства использовать для строительства нового жилья, что может оказаться дешевле капремонта и реконструкции.

Прежде чем озвучивать подобные инициативы, наверное, стоит проанализировать эффективность предыдущих программ по ветхому жилью, считает Савченков. А уже потом обсуждать законодательно.