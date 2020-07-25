Гуманитарный кризис: Почти 100 медицинских работников погибло от COVID-19 в Йемене

Общество

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По словам представителей гуманитарной организации, в Йемене от коронавируса умерло 97 медицинских работников. Эта цифра является первой публичной оценкой воздействия пандемии на опустошенный сектор здравоохранения в охваченной войной стране.

Согласно докладу международной организации MedGlobal, в число 97 погибших йеменских медработников входят как специалисты по инфекционным заболеваниям и руководители в сфере медицины, так и акушерки и фармацевты.

Еще до пандемии в Йемене насчитывалось всего 10 врачей на каждые 10 000 населения. Система здравоохранения находится в руинах после пяти лет войны, которая привела к наихудшему гуманитарному кризису в мире. Половина медицинских учреждений неисправна.

Кризис усугубляется тем, что, по оценкам ООН, в отдельных частях страны резко возрастет проблема с продовольствием в течение следующих шести месяцев. Ожидается, что число людей, сталкивающихся острой нехваткой продовольствия в южных регионах страны, увеличится с 2 млн до 3,2 млн человек.

Йемен стал местом крупнейшего продовольственного кризиса в мире из-за войны, в которой мятежники выступают против коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, напоминает Euronews. Конфликт привел к гибели более 100 000 человек, больше 3 миллионов стали вынужденными переселенцами, а две трети населения зависит от продовольственной помощи.