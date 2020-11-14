Гулявшая по Санкт-Петербургу женщина нашла мужа-профессора мертвым

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Сотрудники Санкт-Петербургского СК оказались озадачены внезапной смертью профессора СПбГУ. Проводится проверка.

По данным СМИ, мужчину обнаружила его жена, вернувшаяся после прогулки с собакой. Рядом с погибшим нашли пистолет ТТ. Кроме того, были найдены гильзы и предсмертное послание.

Как уточняет «Фонтанка», скончавшийся, Александр Дриккер, являлся заслуженным профессором СПбГУ.