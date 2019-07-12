Гудков и Соболь попались на махинации с подписями мертвых людей

Значительную часть поданных представителями «несистемной оппозиции» подписных листов заполнили умершие люди. Использованием подписей мертвых «избирателей» отличились известные скандалисты – юрист так называемого ФБК Любовь Соболь и лидер «Партии Перемен» Дмитрий Гудков. Детали рассказали на страницах «Политики сегодня».

Член Общественной палаты Илья Ремесло заявил о найденных несоответствиях в большинстве подписных листов в поддержку независимых кандидатов. Самые большие подозрения вызвали подписи за Гудкова и Соболь.

Ремесло заявил, что лично обучил 20 сотрудников Московской избирательной комиссии, выискивать несоответствия. Проверяя соцсети и домовые книги, сотрудники выяснили, что добрая половина подписавшихся за оппозицию мертва или вовсе не существует.

Ремесло в качестве примера привел подписной лист, на котором якобы подписалась гражданка Березина. Затем он показал фотографию с могилой, на которой отчетливо видны данные этой усопшей гражданки.

Представитель ОП РФ сказал, что в целом независимым кандидатам удалось собрать порядка 2000 подписей. Он обратился в избирком с просьбой опубликовать все сфальсифицированные листы.

Помимо этого, Ремесло высказал просьбу оградить от неприятностей сборщиков подписей, которыми воспользовались представители оппозиции.