Губернатор Подмосковья пожелал «Химкам» «настроиться на битву» перед Кубком России

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Gazetahimki.ru

Футбольный клуб «Химки» из Московской области выйдет на поле против петербургского «Зенита» в финале Кубка России 25 июля. Накануне игры губернатор Андрей Воробьев пожелал спортсменам «настроиться на битву».

«Сегодня хочу к вам обратиться, поддержать. Такое знаковое событие — для абсолютного большинства профессионалов, экспертов неожиданное. Неожиданное, потому что никто не думал, что такая дерзкая, талантливая молодежь может дойти до финала кубка страны», — заявил он.

По мнению Воробьева, спортсмены не должны переживать по поводу будущего матча. Он добавил, что все футболисты обязаны быть собранными и выходить на поле за победой. В качестве примера губернатор привел игру сборной России на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

«Никто не думал, что наши ребята дойдут до четвертьфинала. Мало кто из букмекеров и больших специалистов возлагал надежды на команду, но через физику, через работу, через самоотдачу сборная России порадовала всех нас. Я очень хочу, чтобы вы были похожи на тех, кто бился тогда», — отметил Воробьев.

Глава Подмосковья сказал, что у ФК «Химки» сложился непростой сезон. Тем не менее он обратил внимание на все победы клуба и заметил самоотдачу спортсменов.

Воробьев заявил, что команда из Санкт-Петербурга — фаворит в этой игре, но шансы у «Химок» все же есть.

«Понятно, что будет битва. Главное — настроиться на битву, ребят», - заключил Воробьев.

В свою очередь, главный тренер «Химок» Сергей Юран пообещал, что никто не сможет сказать ни одного упрека в отношении его воспитанников.

«То, что самоотдача будет запредельная, желание будет запредельное, это я могу вас уверить. Но если мы представляем Подмосковье и мы дошли до финала, нам этого мало», — приводит его слова телеканал «360».

Юран пообещал привезти кубок в Подмосковье. Для этого футболисты будут «биться и сражаться».

«Химки» первыми вышли в финал Кубка России после победы над «Уралом» из Екатеринбурга. Подмосковная команда победила со счетом 3:1.