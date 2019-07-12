Губернатор Фундуклей никогда не брал взяток
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Губернатор Фундуклей никогда не брал взяток

Если бы честный чиновник при царе появился бы в современной России…

Человек по фамилии Фундуклей вошел в историю. Как, вы его не знаете? Напрасно, напрасно, господа! Его имя надобно знать каждому россиянину, портрет сего господина следует повесить в каждом кабинете – начальника, градоначальника или, пуще того, губернатора – рядом с изображением лика первого лица государства. Чуть ниже поведаю о том, что совершил господин Фундуклей и за что ему следует оказать столь большой почет.

Иван Иванович – так звали моего героя – во время правления государя Николая I занимал должность киевского гражданского губернатора (1839-1852), Этот благообразный господин с гордой осанкой и внимательным взглядом исполнял свои обязанности с надлежащим старанием, радел за порученное ему дело.

Фундуклей жил холостяком, предпочитал уединение. Был силен – не только характером, но и телом. Однажды вытащил застрявшую в колдобине коляску. Но – постоянно кутался: и летом и зимой ходил в теплом пальто. Некоторые считали это чудачеством, но дело было в другом – Фундуклей страдал неизлечимым недугом – мокрым лишаем. Долго никто не брался его лечить. Наконец отыскался доктор, предложивший «выпотевание». Потому и не вылезал губернатор из подбитого ватой пальто.

Ну бог с ними, с привычками. Важнее то, что губернатор сделал для Киева. А сделал он немало. 

При Фундуклее был благоустроен Крещатик. На Печерской площади на месте Солдатской слободы возвели военный госпиталь. По плану губернатора реконструировали Подол и прилегающие к нему переулки. Завершилась реконструкция Софийской площади, была вымощена  мостовая на Андреевском спуске. Через Днепр перебросили  цепной мост, впоследствии названный Николаевским. В своем доме губернатор открыл женскую гимназию – в ней, кстати, училась Анна Ахматова

Жители Киева обязаны Фундуклею первым водопроводом. Он дал деньги на устройство фонтана с мраморной чашей и бассейном на Конной площади. В честь губернатора киевляне стали называть сооружение «Иван» или «Фундуклеевский» – в его честь. Увековечено его имя и в названии железнодорожной станции Фундуклеевка (ныне поселок Александровка Кировоградской области Украины).

Слыл Иван Иванович человеком богатым, но поразительно скромным – в привычках, одежде. И – исключительно честным. Более того, Иван Иванович не получал жалованья! Точнее, не брал его сам. Ни копейки!

Разумеется, многие считали это странностью, граничившей с опасным недугом. За спиной Фундуклея посмеивались, перешептывались, крутили пальцем у виска. Но – не только за то, что губернатор сам лишил себя платы за труды. Он сам не брал взяток и запретил это делать своим подчиненным! Явление казалось удивительным, ибо привычка ловчить, утаивать, таскать из казны была на Руси стойкой и непоколебимой. Как утренний кофе по утрам или прогулка перед сном.

К слову, был в России еще один губернатор, не бравший взяток. Это – ковенский губернатор Афанасий Радищев, сын писателя-бунтовщика Александра Радищева. Остальные 56 (!) российских губернаторов были замешаны в темных делах – в большей или меньшей степени

Всех лихоимцев описывать – не хватит ни сил, ни газетной площади. И желания тоже нет. Назову лишь одного – Пестеля. Не известного декабриста, сложившего голову за Отечество, а его батюшку, Ивана Пестеля, который губернаторствовал в Западной Сибири. Александр Герцен писал, что тот «завел открытый систематический грабеж во всем крае, отрезанном его лазутчиками от России. Ни одно письмо не переходило границы не распечатанным. И горе человеку, который осмелился бы написать что-нибудь о пестелевских способах управления». Другой писатель, Николай Греч, возмущался: «Сибирь стонала под жесточайшим игом... Пестель окружил себя злодеями и мошенниками: первым из них был Николай Иванович Трескин, гражданский губернатор иркутский».

Как выяснилось, что 56 российских губернаторов нечисты на руку? К такому выводу пришли служаки из Первого отделения, которые по велению Николая I выясняли, кто из них не берет взяток. Жандармы не сомневались, что берут многие и помногу. Они хотели выяснить, не извелась ли честность на Руси вовсе?

Николай I, как и некоторые другие цари, пытался бороться с воровством, да ничего у него не вышло, ибо «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Не стану цитировать Гоголя, Салтыкова-Щедрина, иных классиков, возмущавшихся масштабами всероссийских хищений. Приведу фрагмент из журнала «Русскій мiръ»: «Воистину, «от хладных финских скал до пламенной Колхиды» сенаторские ревизии и газетные разоблачения открывают обширные гнезда крупных, тучных, насосавшихся денег взяточников, а около них кружатся вереницы взяточников более мелких, более скромных, более тощих. Около каждого казенного сундука, на который упадет испытующий взор ревизора, оказывается жадная толпа взяткодавцев и взяткополучателей, и крышка этого сундука гостеприимно раскрывается перед людьми, сумевшими в соответствующий момент дать соответствующему человеку соответствующую взятку».

Как же современно это звучит! Впрочем, о сегодняшнем дне поговорим позднее…

Услышав о двух честных губернаторах, император усмехнулся в усы: «Что не берет взяток Фундуклей - это понятно, потому что он очень богат, ну а если не берет их Радищев, значит, он чересчур уж честен».

Сквозь толщу веков хочется дерзко возразить монарху: неужто, нажив капитал, человек непременно изживает желание его приумножить? Такие примеры есть, но куда больше обратных. Шелест банкнот раззадоривает, разжигает алчность – есть много, но хочу еще больше! И пылающий огонь желаний уже не унять…

Николай Александрович, узнав о результатах жандармской проверки, похоже, удивился. Но не повальному лихоимству – о нем он, конечно, знал, а тому, что в России на высоких должностях еще сидят порядочные люди. И – порадовался тому. Ведь император как-то не без юмора заметил, что в империи не воруют лишь двое – он и наследник престола. Стало быть, в полку честных прибыло!

История, как известно, повторяется. И нынче воруют, но в таких бесстыдных количествах, что предкам и не снилось. Вернее сказать, что нынче чиновники просто промышляют грабежом. Да и больше их стало, много больше! Ведь есть где разгуляться – из Москвы льются деньги во все сферы; на льготы, пенсии, зарплаты. А тут еще всякие нацпроекты замаячили.

И чиновники вечно толкутся возле этого водопада, подставляя под живительные финансовые струи свои бездонные карманы. Из государственной казны исчезают уже не сотни миллионов, а десятки миллиардов…

В разное время были осуждены министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, губернаторы: Ненецкого автономного округа Алексей Баринов, Брянской области – Николай Денин (освобожден), Кировской – Никита Белых, Сахалинской – Александр Хорошавин; Республики Коми – Вячеслав Гайзер, Новосибирской области – Василий Юрченко, Удмуртии – Александр Соловьев.

Под следствием находятся член Совета Федерации Рауф Арашуков, губернатор Марий Эл Леонид Маркелов, глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун.

Это лишь небольшая часть чиновников – фигурантов уголовных дел. Согласно данным доклада «Борьба с «внутренними оборотнями»: чистки чиновничества в современной России», составленного фондом «Петербургская политика», в 2018 году российские правоохранительные органы арестовали рекордное число федеральных чиновников за последние 27 лет. Но рекорды, как в спорте, так и в воровстве, имеют обыкновение падать. Так что подождем результатов 2019 года…

Уже не боязливые лихоимцы, как в прежние времена, а коррупционеры – наглые, алчные – воруют до безумства, до белой горячки: от пола до потолка заполняют комнаты стопами банкнот. Складывают в укромных уголках, как поленья, золотые слитки. Скупают без конца без края самолеты, виллы, яхты, квартиры, машины. Причем активно воруют и те, кто должен охранять государственное имущество.

Например, у осужденного полковника полиции Дмитрия Захарченко было изъято – по одной из версий – 120 миллионов долларов и два миллиона евро. Возможно, это рекорд. Пока… Денег в России много – при этом на пенсии, льготы, зарплаты категорически не хватает. Но для коррупции возможности неисчерпаемые!

Ежели сейчас первое лицо государство вознамерится узнать, есть ли честные чиновники в России, то… Вряд ли ему принесут более радостную весть, чем в свое время Николаю I. Едва ли не каждый день мы, обыватели, узнаем – тот-то и тот-то арестованы, взяты с поличным и заключены под стражу. Но список коррупционеров множится – взят один, за ним тянется цепочка подозреваемых.  Следователи тем временем копают под вторых, третьих, четвертых. И, весьма вероятно, сейчас множество больших начальников ждут требовательного звонка в дверь...

Опять вспомнился Иван Иванович Фундуклей. Как же хочется, чтобы хоть один такой честный губернатор появился в России! Но даже если бы случилось чудо, и глубоко порядочный господин уселся в губернаторское или какое иное высокое кресло, ему бы вскоре пришлось расстаться с благими намерениями.

Государственная система России так густо опутана коррупционными схемами, что избежать их просто невозможно. Наверняка попал бы в эти силки и новоявленный Фундуклей. И в один совсем не прекрасный день в дверь его дома требовательно бы постучали…

Автор: Валерий Бурт       

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