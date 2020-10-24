Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Губернатор Беглов перешел на удаленку после контакта с COVID-больным

Анастасия Красильникова
24 октября, 2020 13:47
1 мин
Фото
Фото: Mos.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ушел на удаленный формат работы из-за возможного контакта с зараженным COVID-19.

«Решение о переходе на дистанционную работу было принято для защиты здоровья сотрудников администрации Губернатора, других должностных лиц, представителей общественности», — сообщает пресс-служба Смольного.

С кем именно контактировал Беглов, в мэрии не уточнили.

Всего с начала пандемии в Петербурге было зафиксированно 56 091 случай заражения коронавирусом. Жерттвами инфекции стали 3 602 пациента.

темы
коронавирус
Санкт-Петербург
Александр Беглов
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!