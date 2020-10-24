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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ушел на удаленный формат работы из-за возможного контакта с зараженным COVID-19.

«Решение о переходе на дистанционную работу было принято для защиты здоровья сотрудников администрации Губернатора, других должностных лиц, представителей общественности», — сообщает пресс-служба Смольного.

С кем именно контактировал Беглов, в мэрии не уточнили.

Всего с начала пандемии в Петербурге было зафиксированно 56 091 случай заражения коронавирусом. Жерттвами инфекции стали 3 602 пациента.