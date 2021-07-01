Губернатор Алиханов запретил детям ходить в магазины без взрослых из-за новой вспышки COVID-19
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал постановление, вводящее новые ограничения в регионе в связи с третьей волной пандемии.
В частности, с сегодняшнего дня он запретил детям до четырнадцати лет посещать торговые организации (и даже магазины), кинотеатры и кафе без сопровождения взрослых. Количество посадочных мест в заведениях общепита также ограничивается. Исключение - заведения, которые могут посещать только привитые от Covid-19 люди.
Кроме этого, с 10 июля в пригородном общественном транспорте в выходные дни будет ограничено число пассажиров. Оно не должно будет превышать количество сидячих мест в автобусе/электричке. С 15 июля всем организациям, действующим на территории Калининградской области, запретят направлять в командировки непривитых сотрудников.