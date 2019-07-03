Без грузин в Москве скучно

У России с Грузией в очередной раз испортились отношения. Но разругались не россияне с грузинами, а правительства двух стран. Это горько и обидно, потому что мы всегда были рядом, хотя Грузия от России далеко. В Тбилиси всегда было много русских, а в Москве хватало грузин. Да и мест в российской столице, связанных с южной республикой, немало. Вспомним? Погрустим?

В Москве две Грузинские улицы – Большая и Малая. Есть Грузинская площадь и Грузинский переулок. Рядом - Грузинский Вал. В стародавние времена здесь, в небольших домиках и роскошных усадьбах, жили выходцы с Кавказа. От ресторанов несло шашлычным духом, хачапури, винными парами. Гремела музыка, пели московские цыгане. Это место прозвали «Грузинами». Там в XVIII построили храм Великомученика Георгия Победоносца. Стоит он и поныне.

На Лесной - старая вывеска «Оптовая торговля кавказскими фруктами Каландадзе». На первом этаже продавались фрукты и сулугуни, а в подвале была подпольная типография. Силован Кобидзе был торговцем. И – смелым революционером. Он весело болтал с жандармами, которые заглядывали в лавку, наливал им вино. А внизу глухо постукивал типографский станок, выбрасывая свежие листовки…

В Москве была даже Военно-Грузинская дорога. Так рисковые остряки - за подобную шутку могли надолго переселить на Колыму - называли Арбат. По этой улице чуть ли не каждый день проезжал Сталин по дороге в Кремль и обратно на свою «ближнюю» дачу в Кунцеве

Раньше грузин в Москве было много. В правительстве СССР - Эдуард Шеварднадзе. В Большом театре солировал Зураб Соткилава. В ансамбле «Орэра» - москвичи его обожали - пели Вахтанг Кикабидзе и Нани Брегвадзе. Другой Вахтанг - Церетели - ваял. Булат Окуджава грустил: «Виноградную косточку в теплую землю зарою, / И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву…» А невозмутимый Георгий Данелия снимал смешные фильмы.

Когда в Москву приезжало тбилисское «Динамо», в Лужниках был аншлаг. За гостей, которые исполняли футбольную лезгинку, болели не только московские грузины, но и москвичи. Комментатор Котэ Махарадзе рокотал: «Кипиани авладэвает мячом, пасует налево Шэнгелия. Тот мчится дальше, отдает Гуцаеву. Тот обыгрывает одного защитника, другого. Удар - гол!»

У дверей «Арагви» на улице Горького стояла голодная очередь. В «Елисеевском» продавали пастилу из айвы и пахлаву. На Центральном рынке торговали букетами небритые, усатые мужики в кепках-аэродромах. В магазинах «Цветы» не было даже хилых гвоздик, а у них не переводились свежие розы и тюльпаны. Правда, дорогие. И мандарины у них были. Тоже свежие и дорогие. Но народ покупал - особенно, когда Новый год на носу

Про грузин рассказывали анекдоты. Например, такой: «Гиви, привет! Что делаешь?» «Кушаю!» «А что ты кушаешь?» «Это нэ телефонный разговор». Или такой: «Как ты думаешь, тяжело потерять жену?»

«Очень тяжело. Я думаю, практически невозможно».

Собирательный образ грузина в Москве – кепка-аэродром, пиджак, горделивая осанка. И - много денег. Они втридорога покупали «Волги» - особенно любили белые. В журнале «Крокодил» была карикатура, на которой огромное стадо – не баранов, а автомобилей. Их гнали в сторону Кавказских гор три веселых джигита.

…Сейчас грузин в Москве мало. Известных – тем более. Похоже, уже не приедет в Москву Кикабидзе. Писатель Чхартишвили, он же Борис Акунин - живет в Лондоне. А вот певица Тамара Гвердцители в столицу заглядывает. И хирург Лео Бокерия делает операции

Недавно ушел в мир иной Данелия, живший на Чистых прудах. У Кремлевской стены томится каменный Сталин. Он хочет обратно в Кремль. Никак не усмирит своего коня бронзовый князь Петр Багратион на Кутузовском проспекте. На Грузинской площади думает свою нескончаемую думу каменный поэт Шота Руставели.

Возле памятника «Дружба навеки» на Тишинской площади на скамейках дремлют пенсионеры. Каменные строки на памятнике стерлись. Но различить можно:

Грузинский и русский народы, мы братья!

А кто это братство предаст и забудет,

Достоин позора навек и проклятья.

Это стихи Акакия Церетели, написанные в 1895 году.

…Намедни, когда вышел конфликт с Грузией, Роспотребнадзор заявил, что качество вина из этой страны резко снизилось. Старая традиция: как только Россия ссорится с какой-нибудь страной, продукты, завезенные оттуда, мигом «портятся». На них тут же нападает мор, они начинают кишеть бактериями и вредными веществами. Бдительный, как пограничник, Роспотребнадзор тут как тут: ребята, не ешьте, не пейте...

У меня есть знакомый – Зураб, владелец одного из винных магазинов. Он - энергичный, быстроглазый. Когда захожу к нему, он улыбается. Спрашивает о моих делах, рассказывает о своих. Плещет в бокалы «Хванчкару»: «Твое здоровье, дарагой».

Я отхлебнул и неудачно пошутил: «Настоящее?»

Зураб изменился в лице: «Ты привык, что все вокруг головы дурят? Я нэ такой, ты же знаэшь…»

Я смутился, извинился. Действительно, знаю. У Зураба отличные вина, в том числе, грузинские. Что бы наш любимый Роспотребнадзор не говорил.

В последнее время Зураб как-то сник. Небритый, глаза поблекли, даже пробор куда-то съехал. Хмурится: «Ты понял, что в Тбилиси произошло? Я - нэт. Зачэм из мухи слона сдэлали?»

О политике мы не говорим. Боимся обидеть друг друга. Только надеемся, что все изменится. Зураб достает айфон, находит «Сулико»: «Я могилу милой искал, / Сердце мне томила тоска. / Сердцу без любви нелегко. / Где же ты, моя Сулико?»

Мы слушаем песню и молчим.

Мало осталось в Москве грузин. Буквально по пальцам можно пересчитать. Без них скучно. Даже если есть две Грузинских улицы и Грузинский вал.

Автор: Валерий Бурт