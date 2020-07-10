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Группу торговцев детьми разоблачили в Москве

Артем Денисов
10 июля, 2020 02:02
2 мин
дети
Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы Москвы выявили преступную группу, которая занималась торговлей детьми.

По данным следствия, с декабря 2017 года по май 2018-го в полицию обратились несколько россиян и граждан Киргизстана. Они попросили фигурантов дела за вознаграждение найти беременных женщин, готовых отказаться от ребенка.

После рождения, женщины должны передать младенца покупателям или родить от их имени. Передача новорожденных происходила в Москве, сообщает телеканал 360.

Напомним, полиция и врачи забрали пятерых младенцев из квартиры в Москве. Как полагают СМИ, дети были рождены суррогатными матерями для граждан Китая, но из-за коронавирусных ограничений их не забрали.

Самому младшему младенцу было 6 дней, старшему - 4 месяца. С детьми находились две сиделки.

По данным Telegram-канала Baza, в квартире была няня-китаянка. Никого из родителей рядом не обнаружили. Документы на детей были оформлены на китайском языке.

На крики детей жаловались соседи. Они рассказали полиции, что новорожденные находятся практически без присмотра.

темы
дети
москва
преступления
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