Группу торговцев детьми разоблачили в Москве

Общество

Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы Москвы выявили преступную группу, которая занималась торговлей детьми.

По данным следствия, с декабря 2017 года по май 2018-го в полицию обратились несколько россиян и граждан Киргизстана. Они попросили фигурантов дела за вознаграждение найти беременных женщин, готовых отказаться от ребенка.

После рождения, женщины должны передать младенца покупателям или родить от их имени. Передача новорожденных происходила в Москве, сообщает телеканал 360.

Напомним, полиция и врачи забрали пятерых младенцев из квартиры в Москве. Как полагают СМИ, дети были рождены суррогатными матерями для граждан Китая, но из-за коронавирусных ограничений их не забрали.

Самому младшему младенцу было 6 дней, старшему - 4 месяца. С детьми находились две сиделки.

По данным Telegram-канала Baza, в квартире была няня-китаянка. Никого из родителей рядом не обнаружили. Документы на детей были оформлены на китайском языке.

На крики детей жаловались соседи. Они рассказали полиции, что новорожденные находятся практически без присмотра.