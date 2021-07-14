Группа «экстремальной уязвимости»: более 9 миллионов россиян испытывают нехватку еды
В России более 9 миллионов граждан недоедают. Из них на грани голода живут 400 тысяч россиян. Такие данные в своём докладе привёл Детский фонд под эгидой Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ). При статистической оценке использовались данные Росстата.
Согласно докладу ЮНИСЕФ, к группе «экстремальной уязвимости» относятся 400 тысяч жителей России. Россияне из этой группы вынуждены ограничивать себя в количестве потребляемой еды, пропускать приемы пищи или даже не есть вообще из-за нехватки денег.
Также ЮНИСЕФ выделил группу «умеренной уязвимости». К ней фонд отнёс 8,8 миллионов россиян, которым приходится потреблять продукты низкого качества, экономить, либо есть меньше.
В то же время, по подсчетам фонда, голодающих граждан в России нет.
Znak.com отмечает, что за последние годы число россиян из группы «экстремальной уязвимости» уменьшилось. В 2014–2016 годах таких граждан насчитывался 1 миллион. К группе «умеренной уязвимости» в тот же период относилось 11,9 миллиона человек.