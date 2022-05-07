Группа боевиков с белым флагом вышла с «Азовстали»
С территории заблокированного комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышла группа боевиков с белым флагом. Об этом сообщил комбат «Востока» Александр Ходаковский.
По его словам, на дорогу, где принимали эвакуированных гражданских с «Азовстали», навстречу им выдвинулись российские военные в качестве парламентёров, сообщает телеграм-канал «RT».
«Первый личный контакт за всё время блокады Мариуполя», - написал Ходаковский.
В подвалах завода скрываются украинские военные, бойцы нацформирований и иностранные наемники.
Штурм «Азовстали» запретил президент России Владимир Путин, чтобы не рисковать понапрасну жизнями российских военнослужащих.
Националисты, засевшие на территории заблокированного комбината испытывают дефицит продуктов, медикаментов и боеприпасов, среди них много раненых.
На «Азовстали» прячется иностранный генерал, поддерживающий связь с Владимиром Зеленским.