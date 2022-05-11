Григорий Лепс приехал на Донбасс «раздать денег»
Российский певец Григорий Лепс приехал в Донбасс «поддержать ребят». Telegram-каналы опубликовали видео, на котором музыкант говорит, что собирается «попеть», «подарить пластинки», «раздать денег».
На записи Лепс едет в машине вместе с военным, который его снимает. Затем исполнитель говорит на камеру: «Мы приехали поддержать ребят! Попеть! Надеюсь, мы немного их отвлечем от этих тяжелых будней. Зайдем в госпиталя, проведаем ребят, проведаем раненых детей, раненых бойцов. Пожелаем им счастья. Подарим пластинок, раздадим денег».
Видео показал «Подъем».
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