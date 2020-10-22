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Общество
Greenpeace России отказался комментировать массовый мор рыбы в Калмыкии
22 октября, 2020 16:49
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Фото: Скриншот из youtube https://www.youtube.com/watch?v=uJRCWQWpT0c
Огранизация Greenpeace России отказалась комментировать массовый мор рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище в Калмыкии.
«Пока что не даем комментариев на эту тему», — заявил представитель организации в беседе с журналистом «Русской планеты».
Напомним, в конце прошлой недели жители региона обнаружили, что берег водоема усыпан мертвыми рыбами, а на несколько километров от водохранилища разносится запах от разложения. Прокуратура начала проверку по факту случившегося, однако, предварительной версией гибели живности назвала обмельчание водоема. Калмыкчане же считают, что к мору рыбы причастны волгоградские химзаводы. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
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