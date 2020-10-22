Фото: Скриншот из youtube https://www.youtube.com/watch?v=uJRCWQWpT0c

Огранизация Greenpeace России отказалась комментировать массовый мор рыбы в Аршань-Зельменском водохранилище в Калмыкии.

«Пока что не даем комментариев на эту тему», — заявил представитель организации в беседе с журналистом «Русской планеты».

Напомним, в конце прошлой недели жители региона обнаружили, что берег водоема усыпан мертвыми рыбами, а на несколько километров от водохранилища разносится запах от разложения. Прокуратура начала проверку по факту случившегося, однако, предварительной версией гибели живности назвала обмельчание водоема. Калмыкчане же считают, что к мору рыбы причастны волгоградские химзаводы. Подробнее об этом можно прочитать здесь.