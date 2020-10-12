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Гражданина Украины Михаила Саакашвили били по голове в Афинах
12 октября, 2020 13:33
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фото: Wikipedia
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заочно осужденного на родине за коррупцию и превышение служебных полномочий, избили в Афинах. Об этом сообщает интернет-портал «Твалсазриси».
Саакашвили приехал в Афины в рамках подготовки к парламентским выборам в Грузии 31 октября, чтобы встретиться с проживающими там грузинскими эмигрантами.
Инцидент произошел в воскресенье. На Саакашвили набросился молодой человек в капюшоне, он несколько раз ударил политика по голове.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, пишут «Известия».
Ранее гражданин Украины Михаил Саакашвили, заявил о возвращении на родину, которую покинул семь лет назад.
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