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Гражданина Украины Михаила Саакашвили били по голове в Афинах

Дмитрий Байков
12 октября, 2020 13:33
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фото: Wikipedia

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заочно осужденного на родине за коррупцию и превышение служебных полномочий, избили в Афинах. Об этом сообщает интернет-портал «Твалсазриси».

Саакашвили приехал в Афины в рамках подготовки к парламентским выборам в Грузии 31 октября, чтобы встретиться с проживающими там грузинскими эмигрантами.

Инцидент произошел в воскресенье. На Саакашвили набросился молодой человек в капюшоне, он несколько раз ударил политика по голове.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, пишут «Известия».

Ранее гражданин Украины Михаил Саакашвили, заявил о возвращении на родину, которую покинул семь лет назад.

темы
общество
политика
Греция
происшествие
Михаил Саакашвили
Афины
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