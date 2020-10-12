Гражданина Украины Михаила Саакашвили били по голове в Афинах

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Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заочно осужденного на родине за коррупцию и превышение служебных полномочий, избили в Афинах. Об этом сообщает интернет-портал «Твалсазриси».

Саакашвили приехал в Афины в рамках подготовки к парламентским выборам в Грузии 31 октября, чтобы встретиться с проживающими там грузинскими эмигрантами.

Инцидент произошел в воскресенье. На Саакашвили набросился молодой человек в капюшоне, он несколько раз ударил политика по голове.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, пишут «Известия».

Ранее гражданин Украины Михаил Саакашвили, заявил о возвращении на родину, которую покинул семь лет назад.