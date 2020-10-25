Гражданин РФ с годовалой дочерью брошен российским посольством в белорусском СИЗО

Страница Андрея Новикова

Гражданин РФ, работавший полицейским в Уссурийске, уже 4.5 месяца находится в белорусском изоляторе по административной статье. Российское посольство никаких действий не предпринимает.

Подполковника полиции в отставке Андрея Новикова обвиняют в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Он входит в список из 100 человек, признающихся правозащитниками политзаключенными.

В родных Прусах Новикова ждут жена, годовалая дочь и падчерица-инвалид. В начале июня в их доме силовики, без лишних разговоров, провели обыск. А уже 12 числа экс-полицейскому было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 УК (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). Ключевой причиной стало его волонтерское участие в инициативной группе Светланы Тихановской, передает TUT.BY.