Граждане Таиланда вышли на улицы отстаивать свои права на проно

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В Бангкоке начались протесты из-за запрета почти 200 порносайтов. Жители собрались у здания Министерства экономики и общества Таиланда.

2 ноября власти страны заблокировали 192 порносайта, в том числе один из самых популярных в мире – PornHub. Недовольные жители считают, что это произошло из-за того, что на PornHub появился видеоролик, на котором запечатлён король Таиланда со своей обнаженной бывшей женой.

Протестующие заявляют, что блокировка - проявление цифровой диктатуры. В свою очередь министерство, которое приняло запрет на порносайты, заявляет, что блокировка последовала из-за «значительного числа жалоб от родителей, переживающих за своих детей».

Глава Министерства экономики и общества Таиланда отмечает, что запрет - часть программы по борьбе с порнографией и игровыми сайтами, передаёт Korrespondent.net.