Граждане Таджикистана застряли в Сибири и хотят домой

Общество

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Группа выходцев из Таджикистана не может улететь домой из Новосибирска. Недовольные приезжие требуют предоставления возможности возле генконсульства республики.

Не менее полусотни жителей среднеазиатской республики ожидают оглашение списков тех, кто получит возможность улететь домой чартерным рейсом.

Сам рейс запланирован на 25 июля из аэропорта Толмачёво. О происходящем сообщает портал Тайга.инфо.

В МИД Таджикистана, в свою очередь, объявили, что чартерные рейсы в республику для граждан начнутся с 25 июня. В правительство уже поступают обращения из России от тысяч граждан южной страны.