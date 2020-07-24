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Граждане Таджикистана застряли в Сибири и хотят домой

Кирилл Савушкин
24 июля, 2020 18:46
1 мин
Photo
Flickr

Группа выходцев из Таджикистана не может улететь домой из Новосибирска. Недовольные приезжие требуют предоставления возможности возле генконсульства республики.

Не менее полусотни жителей среднеазиатской республики ожидают оглашение списков тех, кто получит возможность улететь домой чартерным рейсом.

Сам рейс запланирован на 25 июля из аэропорта Толмачёво. О происходящем сообщает портал Тайга.инфо.

В МИД Таджикистана, в свою очередь, объявили, что чартерные рейсы в республику для граждан начнутся с 25 июня. В правительство уже поступают обращения из России от тысяч граждан южной страны.

темы
Таджикистан
Новосибирск
вывозной рейс
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