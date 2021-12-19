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Гражданам Кении ограничили въезд в Россию
19 декабря, 2021 12:13
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doseng.org
В связи с угрозой распространения нового штамма, ограничения вводятся не только для кенийских граждан, но и для тех, кто по несчастливой случайности находился в этой части Африки в последние две недели. В том числе это касается и иностранцев. Таким образом, любой прибывший в Росиию из Кении человек, вне зависимости от его статуса и национальности, обязан будет отправится на четырнадцатидневную самоизоляцию.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией обязал Министерство транспорта организовать стойки для экспресс-тестирования на Covid-19 во всех аэропортах, которые могут принять у себя борт, стартовавший со взлётной полосы одного из четырех кенийских аэродромов.
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