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Границы Санкт-Петербурга расширили. Какие зоны стали частью города?
23 июня, 2021 12:23
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Pixabay
Совет Федерации утвердил изменение границ Санкт-Петербурга. В новом варианте площадь города стала на 1,35 квадратных километров больше.
В черту Санкт-Петербурга вошли намывные территории у порта Бронка и возле «Газпром Арены», сообщает «Московский комсомолец».
Намывы ввели в эксплуатацию в 2014 и 2016 годах. Они войдут в состав Петродворецкого и Петроградского районов.
Обращение с просьбой изменить границы было направлено властями Петербурга. В соответствии с земельным кодексом России, утвердить изменение границ должна высшая палата парламента.
Вопрос по теме:
Решение об изменении границ Санкт-Петербурга будет способствовать социально-экономическому развитию города, повышению его инвестиционной привлекательности, развитию транспортной инфраструктуры?
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