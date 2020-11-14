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Общество
«Граната» в руках дебошира заставила ОМОН приступить к своим обязанностям
14 ноября, 2020 14:23
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Жителям Санкт-Петербурга пришлось серьезно понервничать ввиду вызывающего поведения вооруженного «гранатой» господина.
Обнаруживший отдушину в выходных мужчина, нашел для себя интересным распугивание прохожих предметом, внешне похожим на гранату.
К счастью, на произошедшее оперативно среагировали в управлении Росгвардии. В ответ на просьбы жильцов улицы Крыленко, ведомство прислало ОМОН и отряд взрывотехников.
По данным «Фонтанки», предмет в руках петербуржца оказался не взрывоопасен. Дебошир, в свою очередь, был отвезен в отдел полиции.
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