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Грачевского в тяжелом состоянии второй раз ввели в кому. Врачи не дают никаких прогнозов
14 января, 2021 16:03
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Gkb51.com
Врачи ввели создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского в состояние медикаментозной комы. Три дня назад режиссер пришел в себя, но вскоре состояние стало резко ухудшаться - он находится в реанимации.
Теперь Грачевского подключили к аппарату ЭКМО - это следующая стадия ИВЛ. Устройство позволяет насыщать организм кислородом через кровь.
Состояние Грачевского оценивается как тяжелое, передает Telegram-канал Baza. Врачи не дают прогнозов.
Создатель «Ералаша» был госпитализирован с коронавирусом в конце декабря. 7 января Грачевского ввели в состояние искусственной комы - он почти не мог дышать.
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