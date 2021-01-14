Грачевского в тяжелом состоянии второй раз ввели в кому. Врачи не дают никаких прогнозов

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Врачи ввели создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского в состояние медикаментозной комы. Три дня назад режиссер пришел в себя, но вскоре состояние стало резко ухудшаться - он находится в реанимации.

Теперь Грачевского подключили к аппарату ЭКМО - это следующая стадия ИВЛ. Устройство позволяет насыщать организм кислородом через кровь.

Состояние Грачевского оценивается как тяжелое, передает Telegram-канал Baza. Врачи не дают прогнозов.

Создатель «Ералаша» был госпитализирован с коронавирусом в конце декабря. 7 января Грачевского ввели в состояние искусственной комы - он почти не мог дышать.