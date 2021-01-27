Общество

В Тюмени после акции протеста в поддержку политика Алексея Навального корреспонденту издания Znak.com Мстиславу Письменкову начали поступать угрозы от незвестных. Они обещают «отрезать [ему] голову» и призывают «готовиться к смерти» 31 января.

Как рассказал молодой человек в своем Facebook, его ФИО и номер телефона «некто слил в телеграм-канал "Рокот"». После этого с ним несколько раз связывались. В частности, звонившие уточняли, имеет ли он отношение к штабу оппозиционера.

«Спрашивали, координатор ли я штаба Навального - на отрицательный ответ повесили трубку», — пишет журналист.

В посте, который позднее был также опубликован в паблике «Типичный Тобольск» во «ВКонтакте», утверждалось, что он собирает средства на оплату штрафа за повторное правило нарушений митинга.

«Примечательно, что ранее М. Письменков уже привлекался к административной ответственности по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ и получил наказание в виде штрафа 200 тыс. рублей. Сейчас он просит всех неравнодушных помочь ему в сборе средств, потому что Волкову и Навальному плевать. "Проблемы негров" их не волнуют», — заявляют авторы канала.

Сам Письменков опроверг эту информацию. Он пояснил, что такой штраф ему действителньо выписывали в мае 2018 года, однако он был в срок погашен, по большей части, штабом Навального.

Молодой человек в беседе с коллегами назвал происходящее провокацией и попыткой прессинга его как журналиста, освещающего протестные акции.