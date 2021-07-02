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Готовивший атаки в Москве и Астраханской области террорист отправлен в СИЗО
2 июля, 2021 19:46
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Фото: Flickr
В Москве был задержан и на два месяца отправлен в СИЗО участник «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). Он готовил теракты на в столице, а также на территории Астраханской области.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что ему предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений. Имя обвиняемого не раскрывается. Когда он планировал совершить атаки - тоже.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили в Тверской области теракт, который должен был произойти по планам исламиста на объекте топливно-энергетического комплекса. Террорист погиб.
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