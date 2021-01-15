Государство-конкурент Мальдив открылось для граждан любых стран. Но привитых от COVID-19

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Туристам из любых стран, в том числе России, открыт въезд на Сейшельские острова. Единственное условие посещения тропической страны - наличие сертификата о том, что турист получил две дозы вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил министр туризма страны Сильвестр Радегонд. Кроме сертификата, путешественник должен показать отрицательный ПЦР-тест. Его нужно сдать не ранее, чем за 72 часа до поездки. Карантина для таких туристов не будет, уточняет Seychelles News Agency.

В ноябре 2020 года Россия объявила о возобновлении авиасообщения с Сейшельскими островами. Вместе с тем сообщалось, что прямых рейсов по маршруту Москва-Виктория не запустили, так как Россия не вошла в список стран, гражданам которой разрешен въезд.

13 января президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию населения от коронавируса. Она начнется с 18 января.